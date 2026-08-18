Una constructora ha tenido la idea de darle el mejor entretenimiento a muchos jubilados que supervisan cada una de las obras

El MEI y la cuota de solidaridad subirán en 2027: así afectarán a las nóminas y a las pensiones a partir de enero

Compartir







La construcción de edificios cada vez más impresionantes y en menos tiempo es algo que tiene sorprendidos a muchos vecinos que también se paran a ver cómo avanzan los trabajos de aquellos que se pasan horas y horas subidos en los pilares.

Este entretenimiento está muy asociado sobre todo a jubilados, que en algunas ocasiones se han llegado a juntar hasta decenas de ellos frente a unas obras para controlar que todo funcionase correctamente. Es por eso, que una constructora de Pamplona les ha querido hacer un guiño de la manera más cómica.

Se trata de un 'palco VIP'. No al uso, pero sí con una ventana que permite echar un vistazo entre la valla que separa el territorio en construcción a la vía pública. La 'ventana del cotilla', así se ha llamado a este pequeño cuadrado del tamaño de una televisión que permite saber cómo va el edificio a los más curiosos.

Y los que se han parado un rato a observarles, han podido confirmar que "están trabajando muy bien, con muy buena maquinaria y que sin duda, es la última moda". Pero la idea de esta constructora sin duda les ha gustado más que la propia obra.

PUEDE INTERESARTE La Seguridad Social puede denegar la pensión de viudedad a quienes no cumplan un requisito matrimonial determinado

El mejor de los entretenimientos

Entre el público que contempla cada día y casi a la misma hora los trabajos de cada uno de los profesionales, hay algunos de ellos que también han pertenecido hace unos años al mismo sector y que incluso, pueden servir de ayuda a algunos de los que supervisan la obra.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Y más de uno ha confesado que no solo tiene estas vistas privilegiadas, sino que desde los edificios de al lado, contemplan la obra desde arriba para tener una mejor panorámica y después poderles contar al resto de sus compañeros cómo van desde el otro lado de la panorámica.

Pero en Madrid, muchos son los que siguen la gran construcción de la plataforma sobre la M-30, en el barrio de Las Ventas, donde José Luis ha hecho fan hasta su mascota. Ellos son los que realmente sabes cuáles y cómo son las últimas actualizaciones de impresionantes obras, siempre en primera fila.