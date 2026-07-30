Sergio Delgado 30 JUL 2026 - 06:00h.

La legislación distingue entre distintas causas de fallecimiento y, en determinados supuestos, exige requisitos adicionales para conceder la prestación

Cuánto es el tiempo mínimo de matrimonio necesario para cobrar la pensión de viudedad en 2025

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La pensión de viudedad protege económicamente a la persona que sobrevive al fallecimiento de su cónyuge o de su pareja de hecho registrada.

Sin embargo, acceder a esta prestación no depende únicamente del fallecimiento de una de las partes. La normativa de la Seguridad Social establece una serie de condiciones que pueden impedir el reconocimiento del derecho si no se cumplen.

Y uno de los aspectos que más dudas genera tiene que ver con la duración del matrimonio o de la convivencia previa. Especialmente cuando el fallecimiento se produce por enfermedad común que ya existía antes del enlace matrimonial.

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El requisito matrimonial que puede generar controversia

La legislación distingue entre distintas causas de fallecimiento y, en determinados supuestos, exige requisitos adicionales para conceder la prestación.

Cuando la muerte deriva de una enfermedad común anterior al matrimonio, el trabajador fallecido debe haber cotizado al menos 500 días dentro de los cinco años inmediatamente anteriores al fallecimiento.

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Pero, además, el superviviente debe acreditar una de estas circunstancias:

Tener hijos en común con el fallecido.

Haber contraído matrimonio al menos un año antes del fallecimiento. Este requisito no será necesario si puede demostrarse una convivencia previa como pareja de hecho durante, al menos, dos años.

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Si no se cumple ninguna de estas condiciones, la Seguridad Social puede rechazar la solicitud de la pensión de viudedad.

Qué ocurre con las parejas de hecho

Las parejas de hecho también deben acreditar determinados requisitos para acceder a esta prestación contributiva.

En estos casos, si no se alcanza el periodo mínimo de inscripción exigido, será necesario demostrar que existen hijos en común o acreditar una convivencia continuada de, al menos, cinco años antes del fallecimiento.

Estas condiciones buscan acreditar la estabilidad de la relación y son determinantes para que la Seguridad Social reconozca el derecho a percibir la prestación.

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Separados y divorciados también tienen condiciones específicas

Las personas separadas judicialmente o divorciadas tampoco acceden automáticamente a la pensión de viudedad.

La normativa contempla distintos escenarios que dependen de factores como la fecha de la separación o del divorcio, la existencia de una pensión compensatoria o determinadas circunstancias personales.

Por ello, cada caso debe analizarse de forma individual para comprobar si reúne los requisitos exigidos por la legislación vigente.

La alternativa cuando no se cumplen todos los requisitos

Quienes no puedan acceder a la pensión de viudedad todavía pueden tener derecho a una ayuda temporal.

La Ley General de la Seguridad Social contempla la prestación temporal de viudedad para aquellas personas que cumplen el resto de requisitos exigidos, pero no alcanzan las condiciones específicas relacionadas con el matrimonio o la convivencia.

Esta prestación tiene el mismo importe que habría correspondido por la pensión de viudedad y se abona durante un periodo máximo de dos años.

Es compatible con el trabajo y otras prestaciones

Una vez reconocida, la pensión de viudedad puede percibirse al mismo tiempo que un salario, una prestación por desempleo o incluso otras pensiones contributivas.

La misma compatibilidad se aplica a la prestación temporal de viudedad, permitiendo que el beneficiario mantenga sus ingresos laborales o el resto de prestaciones mientras cobra esta ayuda económica.