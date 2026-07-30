La Policía Nacional ha compartido desde las redes el homenaje que han querido dedicarle a las puertas de la comisaría

Entre aplausos y reconocimientos, desde el cuerpo destacan “la entrega, profesionalidad y compromiso durante todos estos años” del inspector

Compartir







ÁvilaLa Policía Nacional ha compartido a través las redes sociales la emotiva y multitudinaria despedida con la han querido homenajear en la Comisaría Provincial de Ávila al inspector Vicente López de la Fuente tras jubilarse.

Con un nutrido grupo de uniformados aplaudiendo y haciendo pasillo al inspector, los agentes han recibido al protagonista del espontáneo acto nada más se ha bajado de su coche patrulla, donde con un saludo militar de reconocimiento primero y un abrazo después, han ido uno a uno mostrándole respeto y cariño.

El mensaje de la Policía Nacional en homenaje al inspector Vicente López de la Fuente

“Hoy despedimos al inspector D. Vicente López de la Fuente en la Comisaría Provincial de Ávila. Con este adiós pone el broche de oro a una trayectoria de 40 años de servicio dedicados a proteger y servir a los ciudadanos”, han escrito desde el perfil oficial de la Policía Nacional, desde donde le han dado las gracias “por la entrega, profesionalidad y compromiso durante todos estos años”.

“Siempre en la familia azul”, finalizan en su mensaje, que acompañan del vídeo en el que se puede ver toda la secuencia, desde que se baja de su coche, uniformado, hasta que va avanzando hacia las dependencias policiales entre aplausos por un largo pasillo formado por los policías.

Al mismo tiempo, varios usuarios también han querido expresar su agradecimiento en las redes, desde donde algunos le han deseado una “feliz jubilación”.