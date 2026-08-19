Detenido un hombre por exhibicionismo tras desnudarse en plena calle en Murcia

Varios vecinos alertaron al 092 informando de la presencia de un hombre completamente desnudo, tumbado en un paso de peatones

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Vecinos del barrio del Carmen, en Murcia, han denunciado en redes sociales la presencia de un hombre desnudo en plena calle este martes. El hombre fue detenido por la Policía Local de Murcia tras ser sorprendido desnudo en plena vía pública.

Varios vecinos alertaron al 092 informando de la presencia de un hombre completamente desnudo, tumbado en un paso de peatones y apoyado en un semáforo. Los agentes de la Policía Local acudieron hasta el lugar y comprobaron que el hombre se había quitado toda la ropa, tal y como recoge ‘La Verdad’.

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La intervención se produjo durante la mañana, en las inmediaciones de la calle Floridablanca. El hombre fue detenido por un presunto delito de exhibicionismo. Posteriormente fue trasladado a dependencias de la Policía Nacional.

El barrio del Carmen en Murcia ha protagonizado en los últimos días diferentes robos y amenazas con cuchillo. El lunes por la tarde una patrulla detuvo a un hombre acusado de asaltar a otro en las inmediaciones del río Segura.

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La víctima iba en monopatín cuando fue abordada por el sospechoso que presuntamente la amenazó con un cuchillo para exigirle dinero y el vehículo. La víctima se resistió al robo y llegó a golpear al presunto asaltante en el rostro, causándole lesiones.