Hallado el cuerpo sin vida de un hombre entre los matorrales de un parque de Oviedo

El cuerpo de un hombre sin vida ha sido localizado entre unos matorrales de las inmediaciones del Parque de Invierno, en Oviedo, según han confirmado fuentes municipales

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El cuerpo de un hombre sin vida ha sido localizado entre unos matorrales de las inmediaciones del Parque de Invierno, en Oviedo, según han confirmado fuentes municipales a Europa Press.

Agentes de la Policía Local de Oviedo se han acercado a la zona y, a la espera de que el juez ordene el levantamiento del cadáver, la Policía Nacional se ha hecho cargo de las investigaciones.

Por la zona suelen pernoctar algunos indigentes que en ocasiones utilizan incluso tiendas de campaña para pernoctar. Por el momento se desconocen las causas de muerte.