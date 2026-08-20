El informe del INE también refleja que la maternidad se va retrasando y la mayoría de las gestantes superan los 40 años

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La natalidad vuelve a crecer en España, después de años a la baja. En los seis primeros meses del año, de enero a junio, nacieron cerca de 157.000 bebés, según un informe del INE, que también refleja que la maternidad cada vez más se va retrasando. La información del periodista Ricard Martín.

Se rompe la tendencia de la última década y el nacimiento de estos 157.000 bebés, supone que son 1.600 más que el año pasado. Es un año además de varones porque han nacido 80.000 niños por las 76.000 niñas que han nacido en este periodo de tiempo.

Los datos del INE, confirman también una maternidad cada vez más tardía porque han nacido más bebés de madres mayores de 40 años, que de menores de 25.

¿Por qué tenemos hijos más tarde?, la pregunta cae por sí misma: Los expertos apuntan a múltiples los factores por los que retrasamos la maternidad y citan, principalmente, la inestabilidad laboral, con contratos cada vez más precarios; las dificultades para acceder a una vivienda, con precios imposibles; los problemas de conciliación familiar y la ausencia de una pareja estable. A esto se suman el deseo de desarrollo profesional y la prioridad de mantener la autonomía personal.

El crecimiento de la natalidad, sin embargo, no es en todas las regiones: el aumento se da fundamentalmente en Cataluña y la Comunidad Valenciana, donde han aumentado los nacimientos, mientras que en otras como Galicia o Extremadura disminuyen.