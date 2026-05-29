La crisis de natalidad mundial no es solo por salarios, vivienda o falta de madurez

Javier Villanueva 29 MAY 2026 - 22:05h.

"Cada vez hay menos parejas que viven juntas, que viven estables en las edades típicamente reproductivas", señala María Miyar, directora de Estudios Sociales de Funcas.

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La economía es un factor que influye a la hora de tener hijos, pero ni mucho menos el único. La natalidad cae en todo el mundo, no solo en los países ricos. No ayudan asuntos como la vivienda o la precariedad laboral, pero también hay cuestiones sociales y culturales.

Desde casa de sus padres, Beatriz lanza toda una declaración de intenciones que puede poner el drama de la natalidad en un contexto diferente. "Como está el panorama no te ayuda a tomar la decisión, una aprende a estar sola, a quererse a una misma y a hacer su vida sin que nadie te acompañe", reconoce en casa de sus padres.

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Pero la falta de vivienda o la precariedad laboral no son los únicos fenómenos que explican esta caída de la tasa de natalidad a nivel mundial, es un fenómeno global. "Cada vez hay menos parejas que viven juntas, que viven estables en las edades típicamente reproductivas. Hay menos personas en edad reproductiva que logra tener una pareja estable", reconoce María Miyar, directora de Estudios Sociales de Funcas.

"No hay una necesidad. Hace falta dedicarle muicho tiempo. Tener la paciencia, la responsabilidad afectativa, es complicado" reconoce Ikañi, que de lo que no se separa es del móvil. Un scroll infinito que no lleva a una vida en pareja. "Estas hablando con gente de todos lados, con las redes sociales estás todo el rato viendo a gente y no te sientes tan solo".

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Nuevas dformas de socializar a golpe de click con repercusiones evidentes en la natalidad. "Funcionan como un potenciador, como un acelerador de los estilos de vida de esta sociedad moderna".

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Los expertos advierten de que el declive demográfico no se solventa con más inmigración. Los países en vías de desarrollo también están reduciendo drásticamente sus tasa de natalidad".