Mabel Cupet Sevilla, 21 MAY 2026 - 19:30h.

Esta ayuda obliga además a gastar el importe en los comercios del municipio

Podrán beneficiarse de esta medida los progenitores que hayan tenido o adoptado un hijo entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026

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El Ayuntamiento de Pedro Abad ha puesto en marcha una nueva medida destinada a fomentar la natalidad y a reforzar el apoyo a las familias de este municipio cordobés. El Pleno municipal ha aprobado las bases reguladoras de un programa de ayudas económicas por nacimiento o adopción que estará vigente durante el año 2026 y que contempla una prestación de 300 euros por cada hijo.

La iniciativa nace con la intención de ofrecer un respaldo económico a los hogares ante los gastos derivados de la llegada de un bebé, al tiempo que persigue incentivar el asentamiento de población y contribuir a frenar la pérdida demográfica que afecta a numerosos municipios del entorno rural andaluz. Desde el Consistorio consideran que este tipo de políticas pueden convertirse en un instrumento útil para favorecer la permanencia de familias jóvenes y reforzar el tejido social de la localidad.

Una ayuda condicionada al gasto local

Además, este programa busca favorecer al comercio de proximidad. Las ayudas deberán emplearse en la compra de productos destinados al cuidado y atención del menor en establecimientos ubicados en el propio municipio. Con ello, el Ayuntamiento pretende que la inversión pública tenga también un impacto directo sobre los negocios locales, favoreciendo el consumo en tiendas de Pedro Abad y generando movimiento económico dentro del término municipal.

La convocatoria contará inicialmente con una dotación presupuestaria de 5.400 euros, aunque las bases contemplan la posibilidad de ampliar esta cantidad en caso de que el número de solicitudes sea superior al previsto. Cada nacimiento o adopción dará derecho a una ayuda individual de 300 euros, mientras que en los casos de partos múltiples la cuantía aumentará proporcionalmente en función del número de hijos. Asimismo, las subvenciones tendrán carácter único por menor y serán compatibles con otras ayudas o prestaciones concedidas por administraciones públicas autonómicas, estatales o provinciales.

Requisitos y tramitación de las solicitudes

Podrán beneficiarse de esta medida los progenitores que hayan tenido o adoptado un hijo entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026. No obstante, para acceder a la ayuda será necesario cumplir una serie de requisitos establecidos en las bases reguladoras. Entre ellos figura la obligación de estar empadronado en Pedro Abad con una antigüedad mínima de dos años anteriores al nacimiento o adopción, así como mantener la residencia efectiva en el municipio durante todo el proceso administrativo.

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Otro de los requisitos fijados por el Ayuntamiento será encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias municipales. La administración local también exigirá la presentación de documentación acreditativa tanto del nacimiento o adopción como de los gastos efectuados en comercios de la localidad, ya que las compras deberán justificarse correctamente para poder percibir la subvención.

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 30 de noviembre de 2026. Las familias interesadas podrán tramitar la petición tanto de forma presencial en el registro del Ayuntamiento como a través de la sede electrónica municipal. Entre los documentos requeridos se encuentran el libro de familia, el certificado de empadronamiento, la documentación bancaria correspondiente y los justificantes de gasto relacionados con artículos para el bebé.

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Un modelo extendido en el mundo rural

Según recogen las bases aprobadas por el Pleno, el Ayuntamiento dispondrá de un plazo máximo de dos meses para resolver cada expediente desde la fecha de presentación de la solicitud. Una vez emitida la resolución favorable, el abono de la ayuda se efectuará mediante transferencia bancaria en un único pago.

Con esta medida, el Consistorio de Pedro Abad se suma a otras administraciones locales que en los últimos años han impulsado incentivos económicos vinculados a la natalidad con el objetivo de frenar la despoblación y facilitar el apoyo a las familias.

Menos nacimientos y más envejecimiento en Andalucía

La llegada de nuevos vecinos y el mantenimiento de la población se han convertido en una prioridad para muchos pueblos del interior andaluz, especialmente ante el envejecimiento progresivo de la población y la reducción del número de nacimientos registrada en los últimos años.

Según los últimos datos definitivos publicados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, en 2024 se registraron 60.129 nacimientos de madres residentes en la comunidad autónoma, lo que supuso una caída del 2,1 % respecto al año anterior. Además, Andalucía encadenó su séptimo año consecutivo con crecimiento vegetativo negativo, ya que las defunciones superaron a los nacimientos en 13.272 personas.

El descenso de la natalidad se ha convertido en una de las principales preocupaciones de numerosos municipios andaluces, especialmente en zonas rurales y localidades de menor tamaño. La reducción del número de nacimientos, unida al envejecimiento progresivo de la población, ha llevado a muchos ayuntamientos a poner en marcha incentivos económicos dirigidos a atraer y mantener familias jóvenes. En toda España, los nacimientos han caído cerca de un 25 % durante la última década, según datos del Instituto Nacional de Estadística.