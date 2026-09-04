El seleccionador, que llevó a España a la victoria en el último mundial, ha llevado la Copa del Mundo al presidente de Ceuta

Vox acusa a la Cruz Roja, de favorecer "la permanencia de los invasores en Ceuta"

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El pasado 30 de julio, miles de migrantes cruzaron en masa la frontera de Marruecos con Ceuta, causando una grave crisis migratoria en España, que todavía no se ha solucionado. A media que pasa el tiempo, y tras las múltiples quejas de los ciudadanos ceutíes, que han denunciado la suciedad que invade sus plazas y los portales de sus casas, los enfrentamientos en las calles están siendo cada vez más comunes.

La tensión en el ambiente ha llegado a ser tal que muchos habitantes de la ciudad han decidido no llevar a sus hijos al colegio en esta inminente vuelta a las aulas, hasta que se garantice su seguridad.

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De los incendios a la crisis migratoria en Ceuta

Este mismo viernes, la Guardia Civil ha entregado un importante informe en el que se detalla si se tenía información previa al asalto, cómo murieron los 82 migrantes en suelo español y cómo fue la actuación de los gendarmes marroquíes, de cara a que prospere una investigación judicial que sí, podría ser llevada a cabo por la Audiencia Nacional.

En medio del conflictivo clima, el seleccionador español, Luis de la Fuente, que ha asegurado mantener un "vínculo muy especial" con Ceuta, se ha trasladado hasta la ciudad, donde ya ha aterrizado, tras un pequeño retraso en el vuelo. Allí, con el fin de que se encuentre una solución a la crisis, tiene previstos una serie de actos, empezando por su encuentro con el Presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, al que le llevará la Copa del Mundo.

No es la primera vez que, desde que España ganó el Mundial de Fútbol de 2026, su seleccionador muestra un fuerte compromiso con nuestra sociedad pues, poco después de volver de Estados Unidos con la Copa, De la Fuente visitó a los afectados por la ola de incendios en Madrid; en concreto, en el Polideportivo La Marazuela en Las Rozas (Madrid) para dar ánimo a los vecinos evacuados.