Celia Molina 31 JUL 2026 - 11:56h.

El seleccionador de España ha comentado el tatuaje con su cara que Marc Cucurella se hizo en el brazo tras ganar el Mundial

El nuevo peinado de Marc Cucurella: adiós a sus rizos para lucir trenzas junto a su nuevo tatuaje de campeones del mundo

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Lo dijo y lo hizo. Antes de la gran final del Mundial de Fútbol, en la que España se enfrentaba a la temida Argentina de Messi, Marc Cucurella dijo que, si nuestra selección ganaba el prestigioso torneo, se tatuaría la cara del seleccionador Luis de la Fuente.

El riojano, con su política de juego en equipo (por encima de la de los grandes goleadores) consiguió llevar a España hasta la victoria, tras vencer a las selecciones favoritas: la Francia de Mbappé y Argentina, siendo éste el último Mundial que disputaba Lionel Messi.

Por ello, después de celebrar el triunfo en Madrid con los eufóricos aficionados, Cucurella cumplió su promesa y se hizo en el brazo izquierdo un tatuaje con la cara de Luis de la Fuente, agarrando la copa dorada.

"Dijo que se lo iba a hacer y se lo ha hecho"

Varios días después, ha sido el propio de La Fuente quien ha reaccionado al tatuaje, a la llegada a un restaurante en el centro de Madrid, donde celebró el éxito del combinado nacional junto a su gran apoyo en el Mundial, el director técnico de desarrollo y de la selección Aitor Karanka, y a unos amigos, entre los que se encontraban el exfutbolista Luis Figo y el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.

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"Lo que más me gusta es la gente de palabra. Él dijo que se lo iba a hacer y se lo ha hecho", comentó el seleccionador, según publica la revista 'Diez Minutos' y sin dar más importancia al hecho de que uno de sus jugadores vaya a llevar su cara tatuada en un brazo para el resto de su vida.

El nuevo peinado de Marc Cucurella: ¡adiós a los rizos!

En una entrevista a 'OK Diario', el seleccionador, un hombre normal donde los haya, ha asegurado también que todavía no ha diferido del todo el triunfo de España en Estados Unidos: "El proceso de digestión está siendo lento. Hasta que no va pasando el tiempo, no te vas dando cuenta de la dimensión de lo que hemos vivido, no te haces a la idea. Yo me voy haciendo a ello en la medida en que voy viendo la reacción de la gente, que está siendo increíblemente fantástica. Entiendo que con el tiempo nos daremos cuenta de que ha sido algo muy, muy grande", ha declarado de La Fuente.

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El tatuaje en su honor no ha sido el único cambio que ha se ha hecho Cucurella tras ganar del Mundial pues el futbolista ¡también se ha deshecho de sus característicos rizos! Su frondoso pelo - gracias al que hemos podido identificarle en todo momento sobre el campo - ha desaparecido, porque el jugador ha decidido recogérselo en unas cómodas trenzas.

Un look, por cierto, por el que también ha optado recientemente el tenista Carlos Alcaraz, que no se ha cortado el pelo desde que se lesionó la muñeca y se retiró de la competición.

Mientras Marc cambia de peinado, otros jugadores de la Selección Española han disfrutado de unas flamantes vacaciones, como ha publicado Lamine Yamal en su cuenta de Instagram. En su última entrada, el catalán ha mostrado lo idílicos (y románticos) que han sido sus días libres junto a su novia, la influencer Inés García, en una lujosa villa de Saint Tropez.