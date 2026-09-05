Iván Sevilla 05 SEP 2026 - 11:03h.

Vecinos de algunos barrios de Cuenca recibieron el mensaje ESAlert por las partículas tóxicas que podían expandirse con el humo

"El incendio quedó controlado de madrugada, pero el humo residual va a entrar en la ciudad por el viento", apuntó el alcalde Darío Dolz

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CuencaUn gran incendio ha quemado una empresa de reciclaje ubicada en el polígono Los Palancares de Cuenca. El fuego se inició este 4 de septiembre "en una zona de vegetación", según informó el 112 Castilla-La Mancha.

Antes de las 19:45 horas, la nave de la compañía MOBEC, dedicada al tratamiento de residuos, se vio gravemente afectada, empezando a arder con intensidad. Protección Civil envió un mensaje ES-Alert a quienes estaban en zonas próximas.

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En concreto, a vecinos del barrio de La Estrella, de la Resinera y del Hospital Universitario. Les recomendaban que permanecieran en el interior de los edificios e incluso desactivaran sistemas de ventilación que introducía aire del exterior.

Unos 19 efectivos junto a cinco medios terrestres de los bomberos forestales del Plan INFOCAM se movilizaron al lugar para colaborar con los demás servicios de extinción locales.

"Mantengan ventanas cerradas y no hagan deporte", pide el alcalde

"El incendio quedó controlado a las cinco de la madrugada, como podemos ver. Aunque siguen existiendo puntos calientes en todo el perímetro", ha asegurado este 5 de septiembre el alcalde del municipio Darío Dolz.

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"Esta mañana el viento va a soplar en dirección sureste noreste, por lo que parte del humo residual va a entrar en la ciudad. Seguimos pidiendo que mantengan ventanas cerradas y no hagan deporte al aire libre", ha añadido.

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Tras comprobarse la importancia del fuego, el ayuntamiento conquense ordenó el cierre de todas las instalaciones deportivas municipales para practicar actividades a la intemperie, suspendió competiciones y los eventos culturales programados.

Según justificó el consistorio, debían verificar "la calidad del aire" ante la expansión por el viento de partículas tóxicas de los materiales que habían ardido en las instalaciones de MOBEC.

La extinción "va a tardar tiempo" y "preocupa la nave"

Los Bomberos de Cuenca siguen trabajando en la zona hasta la completa extinción del fuego, que "va a tardar tiempo", según advierte el regidor, matizando que "preocupa la nave que tenía la parcela" afectada por las llamas.

"Ha colapsado y debajo hay restos quemándose, pero ya es algo testimonial. Controlaremos los focos secundarios esta mañana", ha especificado Darío Dolz, antes de pedir "precaución a la ciudadanía" conquense.

"Sobre todo a las personas vulnerables. A quienes tengan riesgos respiratorios, que usen mascarilla", ha recomendado en un vídeo junto al lugar del suceso en el que precisamente él también lleva puesta una protección FFP2.