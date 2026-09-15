Katrina ha aparecido vestida de novia y con un ramo de flores para darle una sorpresa a los residentes

Muchos usuarios no han dudado en destacar el bonito gesto que ha tenido Katrina con los ancianos

Compartir







MurciaKatrina, una trabajadora social en la Residencia de Mayores Virgen del Carmen, quiso compartir uno de los días más especiales de su vida con los residentes, familiares y compañeros. Antes de dar el 'sí, quiero', la mujer quiso acudir a su centro de trabajo para vivir esa emoción con todos ellos.

La residencia ha querido mostrar este momento en redes sociales: "Fue un encuentro entrañable, lleno de emoción y cariño, que quedará para siempre en el corazón de todos los que tuvimos la suerte de compartirlo con ella".

PUEDE INTERESARTE El vídeo de la boda, decisivo para que una viuda de Vigo logre la pensión tras 25 años de convivencia y 10 días de casada

"Aquí no solo compartimos el día a día, sino también momentos únicos", dice la residencia

Katrina ha aparecido vestida de novia y con un ramo de flores para darle una sorpresa a los ancianos de la Residencia de Mayores Virgen del Carmen. Tal y como se ve en las imágenes, ella no pudo contener la emoción y la alegría de estar con todos ellos antes de casarse.

"Porque aquí no solo compartimos el día a día, sino también momentos únicos que nos unen y nos recuerdan que somos una gran familia", ha asegurado la propia residencia. "Gracias, Katrina, por ser única e irrepetible y por querer compartir con todos nosotros uno de los momentos más especiales de tu vida", ha destacado en la publicación.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Qué emoción, qué detalle tan precioso", resalta una usuaria en la publicación

Muchos usuarios no han dudado en destacar el bonito gesto que ha tenido Katrina con los ancianos. "Pues un detallazo que en un día tan importante tenga un momento para ir a verles", "Qué emoción, qué detalle tan precioso", "Guapísima por dentro y por fuera", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación de Instagram.

Katrina, con esas emotivas imágenes, nos enseña dos valiosas lecciones: hay que cuidar a nuestros mayores y tenemos que disfrutar de los momentos especiales con toda la gente que nos rodea en nuestro día a día.