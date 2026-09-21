La intervención se ha producido esta madrugada en la zona de Casas Nuevas

La Guardia Civil desmantela en Ceuta una 'casa patera' con 24 inmigrantes de los que llegaron en julio: hacinados y en condiciones inhumanas

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CeutaLa Policía Nacional ha localizado a un grupo de diez migrantes marroquíes que estaban ocultos en el interior de una 'casa patera' situada en la barriada del Príncipe de Ceuta, sin que haya sido arrestado el propietario de la vivienda.

Según han informado a EFE fuentes policiales, la intervención se ha producido esta madrugada en la zona de Casas Nuevas de la citada barriada, al tener constancia de la presencia de numerosas personas que se ocultaban en una casa.

Identificado el responsable de la vivienda

La Policía Nacional ha localizado dentro del inmueble a 10 migrantes, todos ellos marroquíes, que estaban viviendo en este lugar desde la entrada masiva a finales del pasado mes de julio. Los agentes tienen identificado al que consideran responsable de la vivienda, si bien en el momento del operativo no se encontraba en su interior.

La operación se ha producido después de que el pasado miércoles la Guardia Civil localizara a un grupo de 25 migrantes -entre ellos dos mujeres- en una casa situada en el centro de Ceuta, procediendo a la detención de un hombre y una mujer por su implicación en el operativo policial.

Los cuerpos y fuerzas de Seguridad han advertido de un repunte en este tipo de negocios clandestinos.