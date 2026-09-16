Entre los 24 migrantes había dos mujeres y al menos dos menores que malvivían en el interior de la vivienda en pleno centro de Ceuta

La otra cara de la crisis en Ceuta: se investiga si se usa a inmigrantes como mano de obra ilegal

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La Guardia Civil de Ceuta ha desmantelado este miércoles una 'casa patera' en cuyo interior había 24 migrantes, que entraron a nado en la ciudad autónoma, a finales de julio. Estas personas se encontraban hacinadas en un reducido espacio de la vivienda que se encuentra en pleno centro. El dueño del inmueble se enfrenta a cargos por un presunto delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

El operativo, tal y como ha podido comprobar EFE, se ha desarrollado en una vivienda situada en pleno centro de la ciudad, en la calle Real, después de que los agentes tuvieran constancia de la entrada y salida de migrantes de su interior.

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Las denuncias vecinales pusieron en alerta a los agentes del instituto armado, que este miércoles han procedido a intervenir en el edificio. Los agentes han localizado a los migrantes totalmente hacinados en el interior de la vivienda, en condiciones infrahumanas, debido al espacio reducido que ocupaban dentro.

Entre los 24 migrantes había dos mujeres y al menos dos menores de edad, y todos han sido trasladados en varios furgones a las dependencias del instituto armado para proceder a su expulsión del país, según han confirmado a EFE fuentes del operativo.

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En el operativo se ha determinado que hasta cinco personas vivían en la cocina rodeados de suciedad. Los agentes están realizando las gestiones oportunas para proceder a la detención del propietario del inmueble por un presunto delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

La operación, que ha coincidido con la hora de entrada de los colegios, ha despertado una gran atención entre los ciudadanos al haberse desarrollado en una vía muy transitada a esas horas de la mañana.