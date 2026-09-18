A casi dos meses de la entrada masiva de miles de inmigrantes, el equipo de Informativos Telecinco hace un recuento

Toque de queda a las 22 horas y pulsera en el campamento del puerto de Ceuta mientras las playas siguen llenas

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Pese a que la habilitación de otro campamento instalado en el puerto de Ceuta, todavía son miles de inmigrantes los que continúan en las calles. El presidente ha confirmado que en total se necesita 10.000 plazas para abarcar a todas las personas que entraron hace casi dos meses en la ciudad autónoma.

Aunque, por otro lado, el Gobierno ha dicho que en las últimas semanas se han ido casi 6.000 personas. Pero aunque los de Sánchez intenten dar cifras tranquilizadoras, genera más inquietud entre los vecinos el no ver que esos datos se reflejan en las calles de su ciudad.

Por eso, muchas personas deciden creer los datos que han reflejado las autoridades ceutíes, que siempre han hablado de más de 10.000 personas ocupando las calles y los espacios públicos. El equipo de Informativos Telecinco ha hecho un cálculo aproximado sabiendo que en el campamento del puerto este viernes se ha acogido a 1.700 personas.

En Loma Colmenar había otras 1.200 según cifras oficiales y el Loma Margarita otras 1.300 y en el CETI otras mil. Además, en los últimos días se decían que eran 3.100 los menores bajo tutela o en las calles de Ceuta y se estima que hay otras 5.000 personas en las playas, es decir, en los asentamientos ilegales.

La cifra total de personas que continúan en Ceuta

Los datos recogidos por el equipo de Informativos Telecinco se ha basado en el número de comidas que se reparten allí y puede haber al menos otros 3.000 en diferentes puntos de la ciudad o en pisos clandestinos. Esa estimación significa que habría unas 17.000 personas. lo que es una quinta parte de la población normal de la ciudad.

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En el traslado de casi 2.000 personas de la playa del Trampolín al nuevo campamento en el puerto ha sido tenso, incluso saldándose con alguna que otra detención. La urgencia de las autoridades de retirar a todas estas personas de la playa es que dentro de unos días estas playas quedarán completamente cubiertas por el agua.