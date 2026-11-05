La avilesina fue apresada junto a su familia por los nazis en Francia y enviada a Mauthausen, en Austria, en 1940

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María Luisa Ramos Barril, la última superviviente del Convoy de los 927 enviado al campo de concentración nazi de Mauthausen, en Austria, en 1940, ha fallecido a los 98 años. Su familia fue apresada por los nazis cerca de Angulema, en Francia, y fueron obligados a embarcar en vagones de ganado junto a otros presos republicanos.

El campo de concentración de Mauthausen fue uno de los lugares en que los nazis decidieron acabar con los refugiados españoles que habían logrado escapar de España al finalizar la Guerr Civil. Tal y como recuerda ‘La Nueva España’, Ramos Barril era hija de Belarmino Ramos Menéndez, trabajador de la Junta de Obras del Puerto y militante tanto de la UGT como del PSOE de Avilés, y Anselma Barril González.

La familia acabó refugiada en Francia tras finalizar la Guerra Civil. De ahí embarcaron en el llamado “tren de la muerte”. Su historia quedó recogida en el libro ‘Sobrevivir al infierno. Memorias de una víctima del nazismo’, un libro autobiográfico sobre la historia de Galo Ramos, uno de los hermanos de María Luisa, publicado en el año 2002 por Nardo Villaboy.

Homenajes en 2025

María Luisa consiguió regresar a España después de que los nazis separaran a su familia en Mauthausen, en agosto de 1940. Entonces tenía 11 o 12 años y, aunque no fue internada en el campo, perdió a su padre y quedó separara de dos de sus hermanos mayores.

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Ramos Barril fue condecorada en el Homenaje a las Víctimas del franquismo organizado por el Gobierno en octubre de 2025 en un acto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. También el Ayuntamiento de Avilés y el Principado de Asturias la homenajeó en febrero de ese año.

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Su nombre fue incluido en el proyecto ‘Stolpersteine’, una iniciativa de adoquines que preservan la memoria de las víctimas del Holocausto. Se trata de un proyecto iniciado en 1992 por el artista Günter Demnig.