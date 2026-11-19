El activista de ELA asegura que el cartero le dijo a su representante que tenía que ir a un notario y hacerse un poder específico

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El activista, Jordi Sabaté, enfermo de ELA, se ha quejado en redes porque el cartero se negó a subir a su piso para que él pudiera ejercer el voto por correo. "No quiero pagar por votar", ha escrito en su cuenta en X. Ahora se pregunta si, aunque haya solicitado el voto por correo, podría acudir presencialmente.

Según el relato de Jordi Sabaté el cartero llegó a su edificio para entregarle la papeleta electoral, pero no quiso subir a su domicilio y le pidió que bajara a firmar. El conserje de su edificio le habría informado al trabajador de Correos de su enfermedad, pero este se fue, aunque dijo que volvería.

Sabaté ha contado que al día siguiente, cuando volvió el cartero, la persona que tiene poderes para representarlo bajó y le enseñó la documentación que lo acredita y lo autoriza a recoger las papeletas para votar. El activista ha contado que el trabajador le dio el teléfono de su responsable y le indicó que para votar debía acudir a un notario que le diera un poder específico para esto.

"No quiero pagar para poder votar", se lamentó Sabaté: "No es justo".