Claudia Barraso 12 NOV 2026 - 17:11h.

La enfermera de Jordi Sabaté explica cómo la vida de su paciente quedó comprometida por uno de los piquetes

Jordi Sabaté, enfermo de ELA: “La cuidadora ha tenido que andar 11km para que no muera asfixiado. Gracias, piquetes"

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Jordi Sabaté Pons, un hombre conocido por su lucha por los derechos de las personas con esclerosis lateral amiotrófica, publicó que una de sus cuidadoras tuvo que andar durante casi 11 kilómetros hasta llegar a su casa y atribuía lo sucedido a los piquetes de la huelga general.

Además, en sus redes sociales publicaba un vídeo junto a una de sus seguidoras explicando lo que había ocurrido exactamente, explicando que una de sus compañeras "tuvo que caminar durante más de 11 de kilómetros para llegar a su puesto de trabajo debido a las afectaciones en transporte y movilidad, especialmente provocados por los llamados piquetes".

Jordi padece ELA en estado muy avanzado y tal y como confirma su propia cuidadora es imprescindible que alguien esté supervisándole las 24 horas del día, sin poder quedarse solo. "Tiene traqueotomía y requiere de ventilación mecánica, además de unos cuidados 24 horas al día. La acumulación de secreciones en su vía aérea puede comprometer su vida en cuestión de minutos, por lo que hay que actuar rápidamente"

El problema de los piquetes

Lo que denunció ayer el paciente fue que una de las trabajadoras que ayudan a que su vida no corra peligro, por lo que "no solo estamos hablando de una compañera que ha demorado en llegar, sino de otra que salía de un turno de noche y que no ha podido ser relevada a tiempo".

Este pasado miércoles la mayoría de transportes públicos ofrecieron unos servicios mínimos que a su vez se vieron afectados por el corte de carreteras debido a algunos de estos piquetes, "entonces debemos entonces hacernos la pregunta de qué sirve garantizar servicios mínimos si estos profesionales no pueden llegar a sus puestos de trabajo"

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"Por lo que creo que respetamos el derecho a la huelga de todos los trabajadores, pero creo que la actuación de los piquetes es cuestionable", decía la trabajadora sentada en la cama junto a Jordi Sabaté Pons, quien escuchaba atentamente todo lo que decía en el vídeo.