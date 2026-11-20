La plataforma ha compartido un vídeo en el que se ve a varias personas enzarzadas en una discusión hasta que un hombre empuja a otro, cayendo al suelo

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La plataforma Pro Camins Públics i Oberts ha denunciado en sus redes sociales la “agresión” a un grupo de excursionistas que se encontraban caminando por el camino del Puig del Galatzó, en la Sierra de Tramontana, Mallorca. Según el colectivo, se trata de una ruta totalmente pública y señalizada por el Consell de Mallorca, además de ser un camino “utilizado por miles de montañistas cada año”.

La plataforma ha compartido un vídeo en el que se ve a varias personas enzarzadas en una discusión hasta que un hombre empuja a otro, que cae al suelo en uno de los laterales del camino. Tras recriminar un grupo de los excursionistas la actitud del presunto agresor, este se dirige a la persona que está grabando, se quita la gorra y dice su nombre completo e incluso el número de DNI: “Mírame a la cara, denúnciame”, le reta.

“Se han metido en un sitio donde no se tienen que meter”, añade refiriéndose en el vídeo a los excursionistas. Al final lanza una amenaza. “La próxima vez, os pasaré por encima del coche”. El grupo sigue discutiendo con los dos hombres que les recriminan que estén ahí.

En los comentarios de la publicación había usuarios que se mostraban a favor de los excursionistas y en contra. Hay que tener en cuenta que el vídeo difundido muestra solo el final de la discusión y no aclara el contexto real de a trifulca.