La Policía de Palma acudió el viernes a una vivienda para auxiliar a un bebé que no respiraba y había comenzado a convulsionar

Reaniman a un hombre de 60 años tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en los juzgados de Palma

Compartir







Una llamada de auxilio alertó a la Policía Local de Palma el pasado viernes de que un bebé de 15 meses había dejado de respirar en una vivienda de la zona de la calle Foners. Eran alrededor de las 17:00 horas de la tarde cuando la central del 092 recibió el aviso de una mujer que, muy nerviosa y sola en su domicilio, pedía ayuda porque su hijo había comenzado a convulsionar y no respiraba. La situación requería una intervención urgente.

Una patrulla de la Policía Local que se encontraba muy cerca del lugar acudió rápidamente al inmueble, informa 'Diario de Mallorca'. Los agentes se encontraron con que la vivienda estaba situada en un quinto piso de un edificio que no dispone de ascensor, por lo que tuvieron que subir corriendo los cinco tramos de escaleras para llegar cuanto antes hasta el pequeño. Cada segundo era importante ante el estado en el que se encontraba el bebé.

Los sanitarios trasladaron al niño al hospital Son Llàtzer

Al entrar en el domicilio, los policías encontraron a la madre con el niño en brazos. El pequeño no respiraba y presentaba un color azulado, signos que evidenciaban la gravedad de la situación. Ante la emergencia, una de las agentes se hizo cargo del bebé para intentar liberar sus vías respiratorias y comenzó a practicarle las maniobras de auxilio mediante golpes en la espalda.

La intervención de la policía permitió que el menor recuperase la respiración de forma espontánea. El pequeño comenzó entonces a llorar, una reacción que confirmó que volvía a respirar después de los momentos de angustia vividos por su madre y los agentes. La actuación se produjo antes de que llegasen los servicios sanitarios, que ya habían sido movilizados tras recibirse la llamada de emergencia.

Poco después, una ambulancia del 061 llegó hasta el domicilio y su equipo médico asumió la atención del bebé. Los sanitarios trasladaron al niño al hospital Son Llàtzer para realizarle una valoración médica más exhaustiva. La Policía Local de Palma ha informado de la intervención, en la que la rápida respuesta de la patrulla y las maniobras practicadas en la vivienda resultaron decisivas para que el pequeño volviese a respirar antes de la llegada de la ambulancia.