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El despliegue de la Policía de Palma para salvar la vida a un bebé de 15 meses que no respiraba en el quinto piso de un edificio

La intervención de la Policía de Palma para salvar a un bebé de 15 meses que no respiraba en su vivienda
La intervención de la Policía de Palma para salvar a un bebé de 15 meses que no respiraba en su vivienda. Europa Press
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Una llamada de auxilio alertó a la Policía Local de Palma el pasado viernes de que un bebé de 15 meses había dejado de respirar en una vivienda de la zona de la calle Foners. Eran alrededor de las 17:00 horas de la tarde cuando la central del 092 recibió el aviso de una mujer que, muy nerviosa y sola en su domicilio, pedía ayuda porque su hijo había comenzado a convulsionar y no respiraba. La situación requería una intervención urgente.

Una patrulla de la Policía Local que se encontraba muy cerca del lugar acudió rápidamente al inmueble, informa 'Diario de Mallorca'. Los agentes se encontraron con que la vivienda estaba situada en un quinto piso de un edificio que no dispone de ascensor, por lo que tuvieron que subir corriendo los cinco tramos de escaleras para llegar cuanto antes hasta el pequeño. Cada segundo era importante ante el estado en el que se encontraba el bebé.

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Los sanitarios trasladaron al niño al hospital Son Llàtzer

Al entrar en el domicilio, los policías encontraron a la madre con el niño en brazos. El pequeño no respiraba y presentaba un color azulado, signos que evidenciaban la gravedad de la situación. Ante la emergencia, una de las agentes se hizo cargo del bebé para intentar liberar sus vías respiratorias y comenzó a practicarle las maniobras de auxilio mediante golpes en la espalda.

La intervención de la policía permitió que el menor recuperase la respiración de forma espontánea. El pequeño comenzó entonces a llorar, una reacción que confirmó que volvía a respirar después de los momentos de angustia vividos por su madre y los agentes. La actuación se produjo antes de que llegasen los servicios sanitarios, que ya habían sido movilizados tras recibirse la llamada de emergencia.

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Poco después, una ambulancia del 061 llegó hasta el domicilio y su equipo médico asumió la atención del bebé. Los sanitarios trasladaron al niño al hospital Son Llàtzer para realizarle una valoración médica más exhaustiva. La Policía Local de Palma ha informado de la intervención, en la que la rápida respuesta de la patrulla y las maniobras practicadas en la vivienda resultaron decisivas para que el pequeño volviese a respirar antes de la llegada de la ambulancia.

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