Un total de 47.000 mujeres y niñas fueron asesinadas en 2025 por su pareja o algún miembro de su familia

Esto es lo que proponen los partidos políticos sobre la violencia de género: de abolir el ministerio de Igualdad a blindar el aborto

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En el Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer los datos reflejan cuánto camino queda por andar. Cinco mujeres son asesinadas en el mundo cada hora, una cada once minutos a manos de sus pareja o exparejas. Los feminicidios descienden, pero lo hacen muy por debajo de los homicidios. Un total de 47.000 mujeres y niñas fueron asesinadas en 2025 por su pareja o algún miembro de su familia.

Aquí en España han asesinadas 47 mujeres en lo que va de año, frente a las 48 víctimas del pasado año. Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana son las comunidades autonómas donde más casos hay de violencia de género en España.

Si ponemos el foco en los agresores, el perfil se concentra en hombres, de nacionalidad española, de entre 30 y 60 años, según los datos que aporta el Ministerio de Igualdad.

El hogar sigue siendo el lugar más peligroso para una mujer o una niña, donde ocurre el 60 % de los 78.000 femicidios cometidos en 2025 por la pareja, la expareja o alguien de la familia de la víctima, lo que representa una media de 129 asesinatos al día.

África, el continente con más feminicidios del mundo

Los datos revelan que las mujeres y las niñas no están a salvo del femicidio en ninguna región con África a la cabeza como el continente con la tasa más alta de víctimas de femicidios, seguido de América, Oceanía, Asia y Europa, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)

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Monica Juma, Directora Ejecutiva de la UNODC ha reivindicado el objetivo de dar un vuelco a la situación que enfrentan las mujeres en sus entornos. “Las actitudes aterradoras, las normas sociales y el fracaso de las garantías institucionales crean un entorno en el que asesinar a una esposa, una hija, una madre o una hermana se convierte en algo ‘tolerable’. Para cambiar esta realidad es necesaria una acción sostenida en todos los niveles de la sociedad".

Para conseguir cambiar la situación de violencia contra las mujeres y niñas es imprescindible "redoblar nuestros esfuerzos para desplegar estrategias de prevención destinadas a cambiar los comportamientos sociales y las actitudes nocivas, así como invertir en programas e intervenciones especializados para hacer frente a quienes recurren a la violencia doméstica, proteger a las mujeres y garantizar sus derechos humanos y su dignidad”.