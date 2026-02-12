Fuentes policiales confirman que el psicólogo ya fue denunciado anteriormente por otras trabajadoras del centro

Actualmente, el detenido se encuentra pendiente de pasar a disposición judicial

Compartir







Los Mossos d’Equadra detuvieron el pasado día 10 de febrero a un psicólogo del centro penitenciario Mas d’Enric de El Catllar, Tarragona, por presunto acoso sexual a otras trabajadoras de la prisión.

Según ha adelantado el periódico regional ‘Diari de Tarragona’ y han confirmado fuentes policiales, el psicólogo ya fue suspendido anteriormente de empleo y sueldo durante seis meses, después de que dos empleadas del centro le denunciaran por acoso sexual.

El detenido pasará a disposición judicial

El hombre, actualmente detenido, había vuelto a su puesto hacía pocas semanas y se encuentra pendiente de pasar a disposición judicial, momento en el que el Departamento de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat de Cataluña decida qué medidas tomará con él.

Por el momento, la información que llega desde Justicia sobre este suceso es muy escasa, amparándose en que existe una investigación abierta contra un trabajador del centro penitenciario ubicado en el término municipal de El Catllar hacia otras trabajadoras del mismo centro.