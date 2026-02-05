"El PP de Madrid investigó y ha considerado que no había indicios suficientes" ha defendido Manuel Bautista

Una exconcejala del PP acusa al alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, de acoso sexual y laboral: el partido lo niega y la oposición pide que dimita

Compartir







MadridManuel Bautista, alcalde de Móstoles, ha salido al paso de las acusaciones por acoso sexual por parte de un exedil del PP y ha querido defender su inocencia. H asegurado que se ha construido un relato "que no se corresponde con la realidad" tras la acusación de acoso sexual por parte de una concejala.

"Nadie de mis concejales me han pedido que dimita porque no hay una acusación como tal, es decir, la vía judicial no se ha explorado y en la vía del Comité de Derechos y Garantías el caso está archivado. Por tanto, una información periodística creo que no es suficiente para que se tome ninguna decisión", ha sostenido el regidor en una rueda de prensa ante los medios de comunicación.

PUEDE INTERESARTE La Fiscalía pide inadmitir la querella de Hazte Oír contra Paco Salazar por acoso sexual

PP de Madrid dice que la concejala de Móstoles les negó acoso por parte del alcalde

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha afirmado que la concejala de Móstoles les negó que hubiera ningún caso de acoso por parte del alcalde, Manuel Bautista, y ha señalado que en el partido no se "presionó a nadie para tapar absolutamente nada", en una denuncia que se presentó "como una disputa laboral en el ámbito de un grupo municipal".

Así lo ha expresado en la antesala del Pleno de la Asamblea, donde ha asegurado que el PP mantuvo "un escrupuloso respeto y seguimiento de una denuncia" y mantiene "la presunción de inocencia de cualquier persona".

PUEDE INTERESARTE Estallan nuevas denuncias contra políticos de PSOE, PP y Vox por presuntos caso de acoso o abuso sexual

Lo ha trasladado así después de la noticia publicada por 'El País' que asegura que el partido a nivel regional "presionó" a una edil de Móstoles para que no hiciera público el acoso que aseguraba estar sufriendo por parte del regidor y que elevó al seno del partido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Sí recuerdo decir y preguntar literalmente si estábamos hablando de un caso de acoso o de abuso y se me negó", ha afirmado el 'número dos' del PP de Madrid.

Es por ello que ha defendido que el PP de Madrid hizo "lo que tenía que hacer" ante una denuncia: "comprobar su verosimilitud" y abrir el correspondiente procedimiento para recabar la información.

"Ante la falta de pruebas y de concreción lo que se hace es archivar, porque evidentemente nosotros no vamos a condenar a nadie, básicamente porque otra persona lo denuncie sin aportar ningún tipo de pruebas", ha defendido.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Así, ha explicado que se trató de una disputa en el ámbito competencial dentro de un grupo municipal en el que pidieron al partido "determinada intermediación".