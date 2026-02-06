Detienen a un hombre en Madrid que violaba a su hija de siete años y lo retransmitía en directo a cambio de dinero virtual

La Policía sospecha que el detenido en Madrid por retransmitir sus agresiones sexuales a su hija de 7 años por dinero virtual no llegó a canjear ni 1.000 euros

La Policía Nacional ha detenido a un varón por retransmitir en directo a través de una aplicación de 'livestreaming' los abusos sexuales cometidos sobre su propia hija menor de edad, obteniendo a cambio monedas virtuales generadas por la aplicación móvil que, a continuación, intercambiaba para aumentar su popularidad y obtener regalos.

La detención, tras un mes de investigación, se ha producido gracias a una denuncia anónima y en el domicilio del autor del delito en el distrito de Tetuán, en Madrid, lo que conllevó su ingreso en prisión provisional, según ha informado la Policía Nacional.

En el registro realizado en su domicilio se intervinieron dos teléfonos móviles donde se encontró gran cantidad de material pornográfico, entre ellas imágenes con su hija que usó como reclamo para que otros usuarios pudieran presenciar estas agresiones en directo.

Tenía custodia compartida con su exmujer

"Son situaciones difíciles porque en el momento de la detención es cuando la familia descubre que agredía a su hija", ha explicado Óscar, subinspector de la Unidad Central de Ciberdelincuencia. El experto ha apuntado que el recurso de la retransmisión en directo no es habitual en España en este tipo de delitos.

El detenido tiene 46 años y es español, con antecedentes por otro tipos de delitos. Está separado y con custodia compartida, por lo que aprovechaba los momentos con su hija de siete años para abusar sexualmente de ella.

El arrestado usaba una aplicación --desconocida hasta ahora por los agentes-- ofreciendo como reclamo acceso a vídeos con su hija. "El fin era económico", han indicado desde la Policía, que ha acreditado que llegó a obtener menos de mil euros hasta su arresto e ingreso en prisión.

Una persona anónima denunció los hechos

La investigación comenzó tras un email anónimo recibido en el correo 'denuncias.pornografia.infantil@policia.es', canal de colaboración ciudadana específico habilitado por la Policía Nacional para esta materia concreta. Fueron agentes de la Jefatura de Cataluña los que iniciaron las primeras diligencias.

Este canal recibió más de 5.000 mensajes entre los años 2024 y 2025, todos ellos analizados minuciosamente por especialistas de la Brigada Central de Investigación Tecnológica, y derivando muchos de ellos en operaciones policiales de éxito.

Esta última investigación se inició a finales del pasado mes de noviembre, cuando se recibió una información anónima en este correo que la Policía tiene habilitado para que los ciudadanos puedan alertar sobre la existencia de delitos relacionados con pornografía infantil, resultando de vital importancia la colaboración ciudadana.

Recibía dinero de manera directa

Tras varias gestiones, los agentes constataron que el arrestado en diciembre --un mes después de la denuncia anónima-- utilizaba salas privadas de 'livestreaming' para captar previamente a usuarios interesados en este tipo de material, utilizando como reclamo fotos de él mismo tumbado sobre la cama con su hija.

El detenido aprovechaba estos contactos para hacer uso de una aplicación de mensajería externa y difundir en directo los abusos que él mismo cometía sobre su hija menor de edad, a cambio de obtener monedas virtuales canjeables en la propia web por regalos o mejora de posicionamiento en materia de visibilidad. También llegó a recibir dinero de forma directa.

Han decretado el ingreso en prisión

Los investigadores tratan ahora de determinar cuánto tiempo ha estado abusando de la menor y cuántos usuarios han podido acceder al contenido. También han destacado que las plataformas son legales y que, una vez son conocedoras del delito, "en su mayoría hacen un esfuerzo para evitarlo y prevenirlo".

Tras ser puesto a disposición de la autoridad judicial como presunto responsable de un delito de corrupción de menores consistente en la producción, tenencia y distribución de pornografía infantil y agresión sexual, se decretó su inmediato ingreso en prisión.

La Policía Nacional ha recordado la importancia de la colaboración ciudadana para prevenir y perseguir este tipo de delitos, por lo que ha invitado a denunciar de forma anónima y confidencial cualquier actividad sospechosa relacionada con esta tipología delictiva mediante el email 'denuncias.pornografía.infantil@policia.es'.