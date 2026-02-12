Redacción Andalucía Agencia EFE 12 FEB 2026 - 12:02h.

El cráneo apareció dentro de una bolsa en una parcela municipal de Alhaurín de la Torre, Málaga

Los restos identificados pertenecen a Francisco José Agüera, vecino de Coín que desapareció con 59 años

MálagaLa Guardia Civil ya ha identificado el cráneo que apareció en una arqueta en junio de 2025 en la localidad de Alhaurín de la Torre (Málaga), según han apuntado a EFE fuentes del instituto armado. Es de un hombre desaparecido en 2020.

Así lo ha adelantado el 'Diario Sur' y lo ha confirmado en sus redes sociales Ana María, la hermana del varón que era vecino del pueblo de Coín. Tenía 59 años cuando se le perdió la pista sobre su paradero.

Desde el día de su desaparición, el 28 de abril del 2020, en plena pandemia en España, los familiares de Francisco José Agüera Clavijo estuvieron pidiendo ayuda ciudadana para localizarle cuanto antes.

Dentro de una bolsa y con un mechón de pelo

El hallazgo de sus restos se produjo el 5 de junio del año pasado, por dos operarios del ayuntamiento que realizaban tareas de desbroce en una parcela de titularidad municipal situada en la calle Antequera.

Estaban en una doble bolsa de plástico deteriorada por el paso del tiempo. Al cráneo le faltaba un diente y todavía conservaba un mechón de pelo de la persona. No había ninguna otra parte de su cuerpo.

La Benemérita se hizo cargo de la investigación, que sigue abierta actualmente para tratar de averiguar cómo murió y lo que sucedió después con su cadáver.

Sobre el lugar en el que se encontró el cráneo, Pinos de Alhaurín, se encuentra próximo a la sierra. Es una urbanización que se construyó a finales de los años 70 y está compuesta por casas unifamiliares dispersas.