El hallazgo se produjo después de que un jardinero encontrase semienterrada la maleta, en cuyo interior se encontraban los restos óseos de la víctima

La Guardia Civil ha difundido su retrato robot para intentar encontrar pistas que conduzcan a su identificación

MálagaLa Guardia Civil ha pedido este miércoles ayuda y colaboración ciudadana para identificar a una mujer cuyos restos mortales fueron encontrados dentro de una maleta en Benahavís, municipio de Málaga, en 2023.

El hallazgo se produjo después de que un jardinero encontrase semienterrada la maleta, en cuyo interior se encontraban los restos óseos de la víctima, que está pendiente de identificar y se trataría de una mujer de unos 40 años que se estima que murió entre 2020 y 2023, tal como señala la Benemérita.

La Guardia Civil difunde el retrato de la mujer cuyos restos fueron hallados en una maleta

Según los estudios realizados por los antropólogos sobre los restos hallados, la víctima sería de origen europeo, con una talla aproximada de 1,60 metros, piel blanca, cabello original de color marrón o marrón oscuro, y ojos de color marrón.

Además, determinados indicadores osteológicos observados en los restos sugieren que la persona habría tenido al menos un hijo.

Pese a todo ello, los datos obtenidos no fueron suficientes para la identificación de la víctima, por lo que los investigadores solicitaron el apoyo de especialistas forenses y se contactó con la Unidad de Antropología Forense del Instituto de Medicina Legal de Galicia.

Gracias al empleo de novedosas técnicas de reconstrucción facial, lograron diseñar un retrato robot que, ahora, junto a la solicitud de la colaboración ciudadana, confían en que pueda facilitar la identificación de la mujer.

Con ese objetivo, la Guardia Civil ha difundido la imagen, solicitando junto a ella que cualquier persona que pueda aportar datos relevantes se ponga en contacto con la Unidad Orgánica de Policía Judicial de este Cuerpo en Málaga.

“Si dispone de cualquier dato que ayude a su identificación”, ruegan contactar con el teléfono 952 071 520 o el correo electrónico ma-pj-personas@guardiacivil.org.