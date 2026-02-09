Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Sociedad

Encuentran muerto al alcalde de Gornazo, que había desaparecido de forma voluntaria hace semanas

Desaparecido el alcalde pedáneo de Gornazo, Cantabria
El hombre había desaparecido de forma voluntaria hace semanas. Ayuntamiento de Miengo
Compartir

El alcalde pedáneo de la localidad de Gornazo (Miengo), el regionalista José Manuel Real, ha fallecido a los 54 años tras su desaparición hace unas semanas de forma voluntaria.

El Ayuntamiento de Miengo ha informado del fallecimiento en sus redes sociales, a través de las que ha transmitido su "cariño, apoyo y más sinceras condolencias" a su madre, a toda su familia y seres queridos "en estos momentos tan difíciles".

PUEDE INTERESARTE

El Consistorio también ha mostrado su afecto a "toda la familia del Partido Regionalista de Miengo y Cantabria", a la que Real "representaba con compromiso y cercanía en su pueblo, Gornazo".

PUEDE INTERESARTE

El mes pasado, tanto el Ayuntamiento de Miengo como SOS Desaparecidos pidieron la colaboración ciudadana para localizar al pedáneo de Gornazo tras desaparecer el 15 de enero, y casi una semana después la Guardia Civil informó de que había aparecido con vida y que su ausencia había sido voluntaria.

Temas