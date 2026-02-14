Redacción Cataluña Europa Press 14 FEB 2026 - 18:16h.

El Ayuntamiento de Ripoll ha expresado su "profundo malestar por no haber sido informado, dada la gravedad de los hechos"

Desde el consistorio se "ofrecen los servicios jurídicos y el apoyo social que necesite la familia de la víctima"

GironaEl imán de una mezquita fue detenido el 12 de febrero por una presunta agresión sexual a una menor cometida en la localidad de Ripoll (Girona), según han confirmado fuentes de los Mossos a Europa Press.

Desde el ayuntamiento del municipio han compartido su "profundo malestar por no haber sido informados por los canales oficiales" de tales hechos, dada su "gravedad con el impacto social que pueden tener".

Ha añadido el consistorio que se ha enterado de lo sucedido por otras vías, aunque igualmente lo "condena firmemente". Así lo ha difundido en sus redes sociales este 14 de febrero.

Tocamientos a la víctima en unas clases

"Reiteramos nuestro absoluto compromiso en la protección de los derechos de los menores y adolescentes. Ponemos a disposición de la familia de la víctima los servicios jurídicos municipales", ha apuntado.

Además, ofrecen "todos los recursos disponibles para el apoyo psicológico y social" a la afectada "en estos momentos". Según publica el diario 'El Caso', la presunta agresión sexual habría tenido lugar durante unas clases de la comunidad musulmana Annur de Ripoll.

El arrestado, de 40 años, habría realizado tocamientos de índole sexual a la chica, de 14 años. Ella misma lo habría contado después a sus padres para ir a interponer denuncia correspondiente.

Tras pasar a disposición judicial, fue puesto en libertad provisional, según señala también el citado medio de sucesos.