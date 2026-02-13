El magistrado ha citado al exdirigente político el 17 de febrero para notificarle la apertura de juicio oral

Elisa Mouliaá mantiene su acusación contra Íñigo Errejón y asegura que irá "hasta el final": "Me parece injusto todo lo que está pasando"

El juez que investiga a Íñigo Errejón, exportavoz de Sumar, por por un presunto delito de agresión sexual a Elisa Mouliaá, ha acordado seguir adelante con la causa y ha citado al exdirigente político el 17 de febrero para notificarle la apertura de juicio oral.

A través de un auto, el magistrado instructor, Adolfo Carretero, señala que el escrito de renuncia de Elisa Mouliaá a ejercer la acusación particular "no solo ha sido subsanado sino que tampoco ha sido ratificado", por lo que la actriz podrá permanecer en la causa.

En su escrito, el juez apunta que "no ha lugar al sobreseimiento" y confirma que tiene "por no ratificada" la renuncia de Mouliaá, que sigue "ostentando la figura de acusación particular en el presente procedimiento". Por ello, vuelve a citar a Errejón, para quien ya estaba previsto que le notificase la apertura de juicio oral en su contra el pasado martes. Sin embargo, el magistrado suspendió por "seguridad jurídica" la citación hasta que la actriz aclarase si renunciaba o no a seguir acusando al que fuera portavoz de Sumar, después de varios giros en su parecer.

Unos días antes, concretamente, la actriz comunicó a través de sus redes sociales que retiraba su acusación contra Errejón asegurando que no era "una retractación", sino "un límite", y explicaba que tomaba la decisión porque "ninguna otra víctima ha dado el paso" y se siente "sola sosteniendo todo".

Sin embargo, y después de conocer que la Fiscalía solicitaba la absolución de Errejón en su escrito de conclusiones provisionales, Mouliaá anunció ante los medios de comunicación que volvería a acusar al exdiputado, calificando de "deleznable" la actuación del Ministerio Público.

Un día antes, la Audiencia Provincial de Madrid se reunió para deliberar sobre el recurso que presentó Errejón pidiendo archivar la causa. El exdiputado, en concreto, solicitó que se dejase sin efecto la resolución por la que el magistrado le procesó. El tribunal tiene todavía que pronunciarse al respecto.

El juez sí aprecia indicios y mantiene la causa contra Errejón

Fue el pasado mes de noviembre cuando el juez instructor procesó a Íñigo Errejón después de trece meses de investigación en los que tomó declaración al propio político, a Mouliaá, a testigos y a psiquiatras. Como parte de las pesquisas, también llegó a pedir al exdiputado y a la actriz que aportaran las conversaciones que intercambiaron en las fechas cercanas a la agresión denunciada.

Según la denuncia de la artista, los hechos habrían tenido lugar en el marco de la presentación de un libro de Errejón y después de casi un año hablando por redes sociales. Mouliaá sostiene que al terminar el evento se fueron a tomar unas cervezas a un bar cercano y ella, que ya tenía previsto acudir esa noche a una fiesta en casa de un amigo, "por educación" invitó al dirigente a que la acompañara.

Al respecto, el juez consideró que "los indicios existen y no han sido totalmente desvirtuados por la versión del investigado, su prueba pericial y documental".

Por su parte, la Fiscalía de Madrid pidió al juez que archivara la causa contra el exdiputado al entender "insuficientes" los indicios delictivos en su contra como para formular escrito de acusación. De hecho, el Ministerio Público pidió la "libre absolución" de Errejón al considerar que "los hechos no son constitutivos de delito".