Conocido como 'el hombre de los mil nombres', se trata de un fugitivo relacionado con la pandilla peruana 'Los Terribles del 17'

Consciente de que pesaba una orden internacional de detención contra él, tomaba todo tipo de precauciones, pero cometió un error al ingresar en un hospital

La Policía Nacional ha detenido en Madrid al fugitivo peruano conocido como 'El hombre de los mil nombres' tras año y medio oculto en España. Su arresto fue propiciado después de que acudiese a un centro hospitalario, lo que reveló su verdadera identidad pese a que usaba documentación falsa para tratar de pasar desapercibido.

Según han precisado fuentes policiales, se trata de un fugitivo relacionado con la pandilla peruana 'Los Terribles del 17' y que era reclamado en este país por su presunta participación en un delito de tenencia de explosivos, motivo por el que tenía en vigor una Orden Internacional de Detención para Extradición emitida por Interpol.

'El hombre de los mil nombres' detenido tras cometer el 'error' de ingresar en un centro hospitalario

El llamado 'hombre de los mil nombres' llevaba año y medio en España sin cambiar de vivienda, ya que su movilidad estaba limitada gravemente tras una reyerta con una banda rival en Perú. Para evitar los controles policiales, usaba documentación de su hermano, aunque su error fue ingresar en un centro hospitalario, lo que facilitó su localización en Madrid.

El arrestado era consciente de la orden de detención y extradición por parte del país latinoamericano, por lo que tomaba todo tipo de precauciones, incluyendo el borrado de manera intencionada de sus huellas dactilares, según ha informado la Policía en una nota de prensa.

El fugitivo participó en una fuga masiva de la prisión de máxima seguridad de Challapalca, en Perú

En el año 2012 el ahora detenido participó en una fuga masiva del penal de Challapalca, una prisión de máxima seguridad en Perú. En octubre de 2024 fue detenido por la Policía Nacional de Perú, mientras tenía en su poder un artefacto explosivo y munición de 9 milímetros, además de que existían indicios de su implicación en delitos de extorsión y sicariato.

Las autoridades peruanas solicitaron la colaboración de la Policía tras detectar que el reclamado podría residir en España, lo que derivó en la detención en una operación conjunta de agentes de la Comisaría General de Información, la Comisaría General de Policía Judicial y la Brigada Provincial de Información de Córdoba.