Las redes sociales y los videojuegos han acelerado tanto el proceso de la evolución del lenguaje que es difícil de seguir

Las plataformas TikTok, Instagram, X, YouTube, son donde los adolescentes tejen las nuevas expresiones

La evolución del lenguaje entre los más jóvenes es algo generacional. Lo normal es que los padres no entiendan muchas de las expresiones que utilizan sus hijos, pero las redes sociales y los videojuegos han acelerado tanto el proceso que es difícil de seguir por los más mayores.

Para entender lo que dicen los jóvenes es necesario tener un glosario que expliquen los términos utilizados ya que en una breve conversación los grupos más maduros pueden no haber entendido absolutamente nada, dificultando así la comunicación entre padres e hijos.

Las generaciones emergentes han adaptado su forma de hablar a los contextos que viven por lo que las plataformas TikTok, Instagram, X, YouTube, son donde se tejen estas jergas con sus propios códigos culturales.

En el listado de las expresiones más comunes empleada entre los adolescentes se encuentran muchas que provienen de anglicismos, memes y abreviaturas.

Frases o palabras más destacadas

Six seven (6-7): esta es una expresión que se hizo viral en redes sociales y no tiene un significado literal, se utiliza como muletilla o exclamación empleada como meme y se acompaña de un gesto de manos con las palmas hacia arriba. Surgió de la canción del rapero Skrilla ‘Doot Doot’.

Dependiendo de la situación, puede ser interpretada como ‘más o menos’, aunque otros la entienden como una expresión sin sentido, propia del brainrot slang (lenguaje absurdo o sinsentido viral entre algunos grupos).

