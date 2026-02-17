Vocabulario adolescente que hay que conocer: del significado de 'six-seven', 'pelos' a 'delulu'
Las redes sociales y los videojuegos han acelerado tanto el proceso de la evolución del lenguaje que es difícil de seguir
Las plataformas TikTok, Instagram, X, YouTube, son donde los adolescentes tejen las nuevas expresiones
La evolución del lenguaje entre los más jóvenes es algo generacional. Lo normal es que los padres no entiendan muchas de las expresiones que utilizan sus hijos, pero las redes sociales y los videojuegos han acelerado tanto el proceso que es difícil de seguir por los más mayores.
Para entender lo que dicen los jóvenes es necesario tener un glosario que expliquen los términos utilizados ya que en una breve conversación los grupos más maduros pueden no haber entendido absolutamente nada, dificultando así la comunicación entre padres e hijos.
Las generaciones emergentes han adaptado su forma de hablar a los contextos que viven por lo que las plataformas TikTok, Instagram, X, YouTube, son donde se tejen estas jergas con sus propios códigos culturales.
En el listado de las expresiones más comunes empleada entre los adolescentes se encuentran muchas que provienen de anglicismos, memes y abreviaturas.
Frases o palabras más destacadas
- Six seven (6-7): esta es una expresión que se hizo viral en redes sociales y no tiene un significado literal, se utiliza como muletilla o exclamación empleada como meme y se acompaña de un gesto de manos con las palmas hacia arriba. Surgió de la canción del rapero Skrilla ‘Doot Doot’.
Dependiendo de la situación, puede ser interpretada como ‘más o menos’, aunque otros la entienden como una expresión sin sentido, propia del brainrot slang (lenguaje absurdo o sinsentido viral entre algunos grupos).
- Ella jura: otra expresión salida de TikTok y se emplea para señalar a alguien que actúa con exceso de confianza o se cree el protagonista. Se utiliza en forma de burla o ironía.
- Pelos: empleado en redes para describir contenido que crea emoción intensa (pelos de punta) impresión o miedo.
- Devorar: expresión con connotación positiva, que se utiliza cuando alguien ha hecho algo muy bien.
- Mid: empleada para definir que algo es mediocre.
- Delulu: empleada entre los adolescentes para describir a alguien que vive en un mundo de fantasía, especialmente en temas sentimentales, y sostiene creencias poco realistas. Se utiliza en tono de humor y autocrítica.
- Cringe o lache: se utiliza para describir algo que provoca vergüenza ajena, incomodidad o bochorno.
- Estar salty: estar molesto, resentido o enfadado, normalmente por algo trivial.
- F: utilizada para expresar condolencias o empatía ante algo malo que le ha pasado a alguien.
- Simp: persona excesivamente sumisa o servicial hacia alguien que le interesa románticamente, llegando incluso a hacer cualquier cosa por impresionar a esa persona e ignorando sus defectos.
- Slay: aunque su traducción literal del inglés es ‘matar’, en el argot juvenil se utiliza para indicar que alguien lo está haciendo muy bien o que está triunfando.
- Spill the tea: compartir cotilleos o revelar información comprometedora sobre alguien o algo.
- W: es una abreviatura que proviene del inglés ‘win’ (ganar) y se utiliza entre adolescentes y jóvenes en redes sociales o videojuegos para expresar victoria, éxito o aprobación. Se popularizó especialmente por su uso en videojuegos competitivos o en plataformas como Twitch.