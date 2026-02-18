El hombre acusado de matar a su exmujer en Madrid confesó el crimen en comisaría: los agentes la encontraron estrangulada

Asesinada una mujer en Madrid en un posible caso de violencia machista

Compartir







Un hombre de 34 años, de nacionalidad paraguaya, ha confesado haber matado a su expareja, una mujer de 37 años que se encontraba en su vivienda. Tras matar a la víctima fue a la comisaría a confesarlo todo, llegando incluso a indicar a los agentes la dirección del domicilio donde encontraron a la mujer muerta con síntomas de estrangulamiento.

Los hechos se produjeron en torno a las tres de la tarde en la zona de Tetuán, Madrid. La víctima estaba en su domicilio cuando su pareja accedió al interior y la ahogó hasta acabar matándola. Tras ello, fue hasta la comisaría más cercana y confesó que mató a su expareja.

PUEDE INTERESARTE El acusado del doble crimen de Xilxes: pidió ayuda a una vecina haciendo signos de degollamiento

La víctima, una mujer paraguaya de 37 años, tenía dos hijos de corta edad. Las primeras investigaciones apuntan a que el presunto autor podría ser expareja de la víctima, según informan fuentes policiales, que apuntan que se desconoce si había registros previos en el sistema VioGén.

Hay una investigación abierta

Tras descubrir el cuerpo de la mujer tendido en la cama, los agentes han requerido la intervención de efectivos sanitarios del Samur-Protección Civil, que tan solo han podido confirmar el fallecimiento, según Emergencias Madrid.

PUEDE INTERESARTE El exmarido y padre de la mujer y la hija degolladas en Xilxes declara que acudió a la casa tras recibir una foto de su hija muerta

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional investiga los hechos, mientras que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género también está recabando datos sobre este caso de presunta violencia de género. En caso de confirmarse, sería el primero que se registra en Madrid este año.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

De la investigación se ha hecho cargo el grupo VI de Homicidio de la Brigada de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de Madrid y, por el momento, se desconoce si había denuncias previas de violencia machista contra el supuesto autor.