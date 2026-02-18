Asesinada una mujer en Madrid en un posible caso de violencia machista

De acuerdo con las primeras informaciones, la mujer, de nacionalidad paraguaya, ha sido estrangulada

Prisión para el detenido por asesinar a su expareja en un centro de salud de Benicàssim

Una mujer ha sido asesinada este miércoles en la calle López de Hoyos de Madrid en un posible caso de violencia machista por el que la Policía ha detenido a un hombre, han informado a EFE fuentes policiales.

De acuerdo con las primeras informaciones, la mujer, de nacionalidad paraguaya, ha sido estrangulada. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género está recabando información sobre este presunto crimen machista, según ha informado en redes sociales.

Según han indicado las fuentes, el supuesto autor del crimen se ha dirigido a una patrulla de la Policía Nacional a la altura de la Comisaría de Tetuán y les ha confesado que había matado a su expareja.

La mujer tenía dos hijos, que no eran de su expareja

Cuando los agentes han llegado a la vivienda, han encontrado a la mujer fallecida en una habitación tumbada en la cama y con signos evidentes de estrangulamiento. Al parecer, la víctima llevaba varias horas muerta. La mujer tenía dos hijos, que no eran de su expareja, uno de ellos de corta edad, si bien las fuentes no han precisado si se encontraban en la casa en el momento del crimen.

De la investigación se ha hecho cargo el grupo VI de Homicidio de la Brigada de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de Madrid y, por el momento, se desconoce si había denuncias previas de violencia machista contra el supuesto autor.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género está recabando información sobre este presunto crimen machista, según ha informado en redes sociales. Hasta el momento, la Delegación del Gobierno ha confirmado siete víctimas mortales de crímenes machistas en lo que va de año, pero tiene pendientes de confirmación este caso y el de la mujer asesinada junto a su hija, presuntamente por su exmarido y padre en Xilxes (Castellón). Si se confirman ambos casos, el número total de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas desde 2003 ascenderá a 1.352.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.