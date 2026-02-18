Tres obreros han tenido que ser rescatados tras quedar atrapados en el derrumbe de un edificio en El Saler, Valencia

El complicado rescate con un camión pluma y un arnés de un caballo que había caído a un pozo ciego en Alicante

Compartir







Tres obreros han resultado heridos este miércoles en el derrumbe parcial del edificio en el que trabajaban en la pedanía de El Saler (Valencia). Los operarios quedaron atrapados en una terraza tras el desplome del antepecho que se les vino encima, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Los hechos han sucedido sobre las 13:30 horas en un edificio en obras en el Camino Viejo de El Saler. Hasta el lugar se han desplazado bomberos del cuerpo municipal de València que han rescatado a los trabajadores, adoptando todas las medidas de seguridad necesarias para garantizar la estabilidad estructural y evitar un posible colapso durante la intervención.

PUEDE INTERESARTE Así ha sido el rescate en helicóptero de un senderista de 77 años en Santiago del Teide: presentaba serios problemas de salud

Los obreros han resultado heridos

Hasta el lugar se han desplazado también dos unidades del SAMU y una unidad Soporte Vital Básico, que han atendido a los tres trabajadores, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Se trata de un hombre de 47 años que presenta fractura de tibia y peroné y que ha sido trasladado al Hospital General; otro de 51 evacuado al Clínico por fractura de tobillo y un joven de 25 años que ha sido remitido a La Fe por politraumatismo.

Por el momento, se desconoce la identidad y el estado actual del último obrero, el más joven y el peor parado tras el accidente. Los servicios de emergencia acudieron hasta el lugar para tratar en el mismo sitio a los heridos, estabilizarles y luego trasladarles al hospital.