Un adolescente, que realizaba un reto para TikTok, se encuentra en estado crítico, después de caer en un pozo de 15 metros del puente Queensboro, en Nueva York. El chico tuvo que ser rescatado por los bomberos, después de que intentara hacer una peligrosa acrobacia que pensaba publicar en la red social.

Algunos viandantes, que se encontraban en la zona de la popular zona del Upper East Side, alertaron a los servicios de Emergencias cuando vieron a una persona en el profundo y estrecho agujero que forma parte de la estructura del puente. Tras la caída, no podía salir por su propio pie debido a los múltiples traumatismos sufridos.

Los bomberos tuvieron que rescatar al adolescente con síntomas de hipotermia tras quedar atrapado durante unas tres horas en el estrecho pozo, en la planta baja del puente, según ha informado el subjefe del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), Nicholas Corrado.

“Fue un rescate muy difícil y largo que exigió la intervención de un equipo de gran altura y cuerdas”, pero llegamos a la víctima… y lo sacamos”.

El adolescente terminó atascado en el estrecho pasaje, informaron las autoridades y posteriormente admitió que quería grabar su acrobacia con la intención de publicarla en TikTok. Los médicos de Emergencia lo trasladaron a un hospital cercano donde permanece en estado crítico, pero estable. Más de 75 miembros del FDNY y de servicios médicos de emergencia participaron en el rescate.

El equipo de bomberos de Nueva York ha informado que el rescate requirió una operación especializada debido al reducido espacio donde cayó, además del complicado ángulo para sacarlo, ya que la persona quedó atrapada dentro de uno de los puntales estructurales del puente.