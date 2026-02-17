El animal cayó al fondo del pozo por una cavidad y los bomberos han tenido que emplear un camión pluma con un arnés para sacar al caballo a la superficie

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA) han rescatado en la localidad alicantina de Pinoso a un caballo que había caído dentro de un pozo ciego.

Para poder realizar el complejo rescate, los bomberos han tenido que emplear bombas de extracción de lodos junto con una retroexcavadora para hacer más grande la boca del pozo, por la que finalmente se ha podido sacar al caballo.

Una vez rescatado, el animal ha sido sometido a un completo examen veterinario que ha confirmado su buen estado de salud tras el susto.

Rescatado con un camión pluma

Los hechos se han producido en un camino ubicado entre las pedanías pinoseras de Úbeda y Culebrón, después de que el animal haya quedado sumergido tras caer al pozo por una cavidad, según han informado fuentes del CPBA.

Una vez en el lugar de los hechos, las dotaciones desplazadas han optado por activar también al grupo de rescate con su arnés más el vehículo Multilift del parque de Sant Vicent del Raspeig.

Ante este suceso, el CPBA ha movilizado una unidad mando jefatura (UMJ), una bomba urbana pesada (BUP) y un furgón de transporte de personal (FTP) con un sargento, un cabo y cinco bomberos de los parques de Elda y Sant Vicent del Raspeig, más un grupo de rescate con dos profesionales y un camión pluma.