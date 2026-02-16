Claudia Barraso 16 FEB 2026 - 17:18h.

Un senderista de 77 años ha tenido que ser rescatado en helicóptero en la zona de Santiago del Teide tras presentar serios problemas de salud

El impactante rescate en helicóptero a los ocupantes de un velero que naufragó en Gran Canaria

Compartir







Un senderista, de 77 años, ha tenido que ser evacuado en helicóptero tras sufrir un problema de salud de carácter moderado en Santiago del Teide, en Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 10:57 horas de este lunes en la pista del Canal de la zona de Chinyero, en el municipio de Santiago del Teide, lugar hasta el que se trasladaron bomberos de Tenerife que accedieron hasta el afectado y solicitaron su evacuación aérea.

PUEDE INTERESARTE Rescatan a un hombre de 53 años atrapado durante casi diez horas en el barro en un paraje de Gaucín, Málaga

Seguidamente el helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) rescató y trasladó al senderista hasta la helisuperficie de Adeje, donde el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendió al hombre y lo trasladó en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, según han informado medios como 'Europa Press'.

Así fue el rescate

Según ha informado el Gobierno canario a través de su página web, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES), la alerta fue recibida sobre las once de la mañana. Advertían de que un senderista necesitaba asistencia sanitaria, por lo que el 112 activó de inmediato el protocolo de emergencia. Los bomberos fueron los que solicitaron la asistencia aérea al llegar a la zona.

PUEDE INTERESARTE Complicado rescate de un perro de más de 60 kilos en el Canal de Navarra: sufría síntomas de llevar largo tiempo atrapado

Los efectivos comprobaron que la evacuación por tierra del senderista era muy compleja, por lo que avisaron de nuevo a emergencias para solicitar el envío de un helicóptero que trasladase al afectado hasta el centro sanitario más cercano para que pudiese ser tratado. Una vez en tierra, los sanitarios atendieron al hombre, que fue llevado hasta el hospital. Por el momento no han confirmado nada más sobre su estado de salud, si ha tenido que quedarse ingresado o ya ha vuelto a su casa.