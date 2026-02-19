Anulado el cese del comandante investigado por la muerte de dos militares en Cerro Muriano

l cese en destino del comandante investigado por la muerte de dos militares en Cerro Muriano ha sido anulado

Cesan al teniente y comandante procesados por la muerte de dos miliares en Cerro Muriano, Córdoba

El cese en destino del comandante investigado por la muerte de dos militares en el transcurso de unas maniobras militares en la base militar de Cerro Muriano (Córdoba), en diciembre de 2023, ha sido anulado.

La abogada del comandante Luis Fernando Velasco, Nazaret Calzado, ha informado de que el pasado 16 de diciembre le fue notificada la sentencia absolutoria, a favor del militar, dictada por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Madrid.

La resolución judicial, que ya es firme, tiene como origen la demanda presentada por el comandante Velasco contra la resolución de la ministra de Defensa por la que acordó en junio del pasado año su suspensión de funciones y cese en el destino, consecuencia del caso Cerro Muriano.

En ella, el órgano judicial entiende que la decisión adoptada con respecto al militar es "contraria al ordenamiento jurídico, y que como tal debe ser anulada".

A favor del comandante Velasco

En concreto, estima que "en la adopción de la medida no se ha observado la necesaria proporcionalidad, y el respeto a los derechos fundamentales del comandante, como el derecho a la defensa y a la presunción de inocencia, en contextos de suspensiones cautelares".

Según la letrada, la sentencia "viene a reconocer que la medida complementaria de cese en el destino resulta desproporcionada, y, en todo caso, carente de legitimación en aras de salvaguardar el interés general".

Como consecuencia de esta resolución se publicó ayer en el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa "la resolución por la que, cumpliendo con la sentencia, se ordena a favor del comandante Velasco el reconocimiento como tiempo de servicios del periodo en que estuvo en la situación administrativa de suspensión de funciones, anulando la resolución por la que se le suspendió, y con derecho a retornar a su anterior destino y mismo puesto que venía ocupando".