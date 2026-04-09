La primera dama de EE.UU., Melania Trump, ha negado este jueves en una inusual comparecencia pública haber tenido una relación cercana con Epstein

Mette-Marit de Noruega afirma que fue "manipulada" por Jeffrey Epstein: "Una vez me hizo sentir tan insegura que llamé a Haakon"

Compartir







La primera dama de EE.UU., Melania Trump, ha negado este jueves en una inusual comparecencia pública haber tenido una relación cercana con Jeffrey Epstein y su cómplice, Ghislaine Maxwell, en lo que ha supuesto su primera declaración pública desde que retornara el foco sobre el caso del fallecido pederasta el año pasado.

"Las mentiras que me vinculan con el infame Jeffrey Epstein deben terminar hoy", aseguró la exmodelo en una declaración a los medios realizada en la Casa Blanca en la que también dijo que no conoció a su marido, el presidente Donald Trump, a través del financiero.

PUEDE INTERESARTE Sospechan que el expríncipe Andrés dio a Jeffrey Epstein informes confidenciales sobre oportunidades de comprar oro y uranio en Afganistán

Las especulaciones del vínculo entre Donald Trump y el pederasta Jeffrey Epstein sobrevuelan al presidente de EEUU desde hace años, cuando el republicano era un millonario despreocupado que aparecía rodeado de mujeres en fotos y vídeos. La publicación de correos electrónicos han salpicado a Trump durante todo este tiempo, que siempre ha negado que participara en su red de abusos sexuales a menores y que ve una maniobra de los demócratas para empañar la reapertura del Gobierno.

Donald Trump y su relación con Epstein

Unos correos filtrados a los medios revelen que Trump conocía la trama de prostitución con menores organizada por Epstein y que además participaba en ella. En uno de los mensajes, el fallecido Epstein asegura que el republicano que pasó horas en su mansión con una de sus víctimas.

PUEDE INTERESARTE El vídeo que pone en duda el suicidio de Epstein

Trump salió rápidamente al contraataque y desde su red social ha acusado a los demócratas de difundir "un bulo" para empañar la reapertura del Gobierno, tras 40 días sin funcionar.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Los demócratas intentan revivir el bulo de Jeffrey Epstein porque harán lo que sea para desviar la atención de su pésima gestión del cierre del gobierno y de muchos otros temas. Solo un republicano muy malo o estúpido caería en esa trampa", ha dijo el presidente de EEUU.