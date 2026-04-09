Europa Press 09 ABR 2026 - 20:50h.

La Reina Letizia se ha reunido este jueves con la Associació d'Empresàries AP! Lleida, por su 20 aniversario

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La reina Letizia se ha reunido este jueves con la Associació d'Empresàries AP! Lleida, por el 20 aniversario de la entidad y la ceremonia de entrega de los premios AP! Lleida que se ha celebrado en la ciudad.

Ha llegado acompañada de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y le han recibido el conseller de Economía y Empresa de la Generalitat, Miquel Sàmper; el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa; el delegado del Gobierno, Carlos Prieto, y la presidenta de la entidad empresarial, Laia Rogel. El encuentro ha tenido lugar en la Catedral de la Seu Vella de Lleida, previo a la XVI edición de los galardones, que han reconocido a siete empresarias leridanas en diferentes categorías.

Durante el acto de entrega de premios, Rogel ha afirmado que es un "orgullo" reconocer el talento, la trayectoria y la contribución de las mujeres profesionales leridanas que están transformando la sociedad desde diferentes ámbitos. "Ampliamos horizontes, generamos oportunidades e inspiramos a muchas otras mujeres a dar el paso", además de contribuir al crecimiento de la provincia, ha añadido la presidenta de la entidad respecto a los premios AP! Lleida.

Los premiados

Los galardones, entregados por la Reina, tienen el objetivo de reconocer a las empresarias, directivas y profesionales de la provincia en diferentes sectores como la cultura, el deporte, la comunicación o el emprendimiento, así como a las empresas líderes de la zona.

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De las siete categorías, la ingeniera y Managing Director y consejera delegada de Airbus GeoTech en Barcelona, Roser Roca Toha, ha recibido el premio a la planificación, innovación e internacionalización, mientras que la directora del Magazine de 'La Vanguardia', Joana Bonet, ha sido reconocida con el premio a la directiva, empresaria y profesional del año.

El premio al proyecto empresarial social con un gran impacto en el territorio ha sido para la gerente de la Asociación Contra el Cáncer en Lleida, Eva Figuera; el de joven emprendedora, para Raquel Barrachina; el de trayectoria para la presidenta de Aremi, Mercè Batlle; el premio a la asociada, para la economista y consultora Laura Ravés, y el galardón al mejor trabajo de investigación o tesis doctoral del año de la Universitat de Lleida (UdL), para Sandra González.

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Así ha sido la entrega de premios

Tras la entrega de premios, Roser Roca ha defendido durante la mesa redonda 'Cuando liderar significa transformar' que el mundo asiste a "un momento en el que alianzas históricas que ha construido Europa durante años se desvanecen", y es en este momento en el que el liderazgo femenino, basado en el consenso y la ética, adquiere mayor relevancia.

Joana Bonet, por su parte, ha alertado de que actualmente solo el 10% de premios lleva nombre de mujer, y ha destacado la importancia de que "nombrar es existir", mientras que Eva Figuera ha puesto sobre la mesa los conflictos que generan el acceso a la vivienda o la tecnología, y Raquel Barrachina ha hecho un llamamiento a que las personas con un proyecto y pasión emprendan.