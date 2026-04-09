Trump frena a Netanyahu en Líbano y el líder supremo de Irán reta a EEUU

Donald trump ha intervenido personalmente para que Netanyahu deje de bombardear Líbano, mientras Irán dice que no quiere guerra pero defenderá sus derechos.

Benjamin Netanyahu ordena negociaciones directas con Líbano para establecer la paz y "desmantelar" a Hezbolá

Compartir







Donald trump ha intervenido personalmente para que Netanyahu deje de bombardear Líbano, informa Rosa Conde. El presidente ha pedido bajar el pistón al líder israelí pese a su intención de acabar con Hizbulá. Trump se muestra convencido del éxito de la negociación. Porque el presidente no actúa de la misma manera en las ruedas de prensa que en sus comunicaciones privadas.

Esta previsto que las conversaciones entre las partes comiencen este viernes. Antes de que llegue ese momento el líder iraní Mojtaba jamenei ha vuelto a pronunciarse en esta ocasión para dejar claro que no piensan renunciar a sus objetivos, informa Catalina Gomez

Mojtaba Jamenei, ha defendido que su país "no busca la guerra", si bien ha asegurado que "no renunciará a sus derechos", cuando se acercan las conversaciones con Estados Unidos para poner fin al conflicto desatadado hace más de un mes, con la ofensiva de Israel y el país norteamericano contra Teherán.

Así lo ha manifestado en un discurso difundido por la cadena estatal IRIB y agencias de noticias iraníes como Tasnim, con motivo de la muerte de su padre y predecesor en el cargo, Alí Jamenei, en la primera jornada de bombardeos sobre territorio iraní, el pasado 28 de febrero.

En este sentido, el ahora líder supremo ha asegurado que Irán está decidido a "vengar" la muerte del difunto ayatolá así como de las víctimas mortales provocadas por la ofensiva, que ascienden a más de 3.000, según han indicado este mismo jueves las autoridades.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Jamenei ha defendido pese a los daños sufridos que las Fuerzas Armadas iraníes han "convertido la guerra en una victoria" y ha destacado que "ha quedado claro que Irán es una gran potencia y que la arrogancia está en declive".

Con todo y a días de que Washington y Teherán se sienten a la mesa de negociaciones este fin de semana en Pakistán, el líder supremo ha invitado a sus connacionales a "seguir" manifestándose en las calles.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Además, ha indicado que llevará la gestión del estrecho de Ormuz "a una nueva fase", sin dar más detalles, tras el anuncio de una tregua de doce días que incluye este paso clave para el comercio mundial.

Por otra parte, ha señalado que Irán espera "una respuesta adecuada" por parte de sus vecinos del Golfo para poder "demostrarles su hermandad". "Están presenciando un milagro, así que manténganse firmes y cuídense de las falsas promesas de los enemigos", ha manifestado.