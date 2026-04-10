El autor del apuñalamiento padecía una enfermedad mental desconocida por los servicios municipales

Una agente de la Policía Nacional fuera de servicio dio la alerta del apuñalamiento del niño de 11 años asesinado en Villanueva de la Cañada, Madrid

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La localidad madrileña de Villanueva de la Cañada continúa conmocionada por el apuñalamiento a un niño de 11 años por parte de un joven de 23 en un centro cultural de la localidad. El menor, según las primeras pesquisas de la investigación, se encontraba en una clase de inglés cuando, al levantarse para ir a los baños, fue abordado allí por su agresor.

Todo ocurrió a las 19:45 horas de este pasado jueves, cuando los servicios de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid recibieron el aviso de lo ocurrido. Cuando llegaron los profesionales, el pequeño David entró en para cardiorrespiratoria. Cuando llegaron los servicios de emergencia el pequeño David entró en parada cardiorrespiratoria. Presentaba múltiples heridas en el cuello, tórax y espalda.

El agresor le esperaba en el baño armado con un cuchillo. Un joven de 23 años que muchos chavales del pueblo conocen y del que dicen que no tenía ninguna actitud violenta. "Aseguran que era bastante simpático y amistoso con todos ellos", explica en el vídeo el reportero Juan Tejón.

Se investiga si sufre un trastorno psicológico

El presunto agresor ha sido detenido por la Guardia Civil a primera hora de este viernes y se encuentra en la la Unidad de Psiquiatría del Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles. Se investiga si sufre algún trastorno psicológico. Los agentes, que están recopilando su historial médico, han encontrado varias notas que podría haber escrito el presunto agresor y en las que dice que no quiere ser un estorbo y que sufre una carga.

Esta mañana se ha realizado la inspección ocular en la zona donde buscan el arma homicida. Los agentes analizan si el detenido estaba obsesionado con el menor. Creen que le siguió hasta el centro cultural y le atacó por la espalda.

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El Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada ha convocado este viernes un minuto de silencio en recuerdo del menor fallecido. Ha sido en la Plaza de España del municipio, donde han estado presentes el alcalde y miembros de la Corporación Municipal. También ha estado presente la familia del fallecido. Asimismo, el Ayuntamiento ha decretado un día de luto oficial desde las 12 horas de este viernes, durante el cual las banderas ondearán a media asta en todos los edificios municipales.