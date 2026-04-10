Antonio Rodríguez 10 ABR 2026 - 15:20h.

El accidente se ha provocado tras precipitarse el autobús varios metros abajo tras salir de la carretera GM-2

Por el momento hay un fallecido entre los pasajeros, tres heridos están graves y 11 de caracter moderado

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La GomeraAlrededor de las 13:15 horas un autobús se ha precipitado por una ladera al salir de la carretera GM-2 a la altura del municipio de San Sebastián de La Gomera. Los datos llegados hasta el momento señalan que hay una decena de personas heridas y por el mento un fallecido entre los pasajeros.

Desde Cecoes 112, nada más recibir la llamada donde se notificó el suceso, se procedió a movilizar a varios recursos de emergencia hasta la zona, donde ya se atienden a varios heridos. En el lugar se encuentran operando varias ambulancias del Servicio de Urgencias Canario, un helicóptero medicalizado, un helicóptero del GES y recursos policiales.

El autobús cayó ladera abajo tras salir de la carretera por la que tenía que circular, quedó completamente volcado, sufriendo graves impactos al desequilibrarse y caer en el suelo. Un lateral del autobús ha quedado totalmente bloqueado al estar pegado junto al suelo, por lo que los pasajeros han tenido que salir del gran vehículo por la salida de emergencia en el techo, las lunas de cristal del otro lateral o por la parte del conductor.

La situación de los heridos del accidente de autobús y el dispositivo sanitario

El autobús accidentado, según apuntan desde 'El Día: La opinión de Tenerife' era una "guagua turística". Desde el 112 Canarias detallan que ha fallecido una persona entre los pasajeros, existen tres heridos graves y 11 de caracter moderado.

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Además, sobre cómo están siendo atendidos las víctimas en el lugar de los hechos, desde el Servicio de Urgencias Canario detallan que hasta l zona se ha desplazado un helicóptero medicalizado, tres ambulancias -dos de soporte vital avanzado-, equipo médico del centro de salud, enfermeras Gerencia de Servicios Sanitarios de La Gomera y dos ambulancias de TSNU.