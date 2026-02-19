El hombre conoció a la menor en 2021 a través de una red social

El hombre ha declarado haber mantenido relaciones sexuales consentidas con la menor

Un hombre ha negado en la Audiencia haber violado a una menor con la que contactó por redes sociales para ayudarle con los deberes y ha asegurado que mantenía una relación sentimental de varios con la niña de 13 años. Además de esto, el hombre ha declarado haber mantenido relaciones sexuales consentidas con la menor.

Ha sido en el juicio que se celebra este jueves en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares, momento en el que ha atribuido la denuncia a la influencia de la madre, que desconocía la relación. "No ha habido una sola vez que la haya forzado", ha asegurado.

Cárcel y una indemnización de 4.000 euros

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, se remontan a agosto de 2021, cuando el procesado contactó con la víctima, entonces de 13 años de edad, a través de una conocida red social.

Pese a tener conocimiento de su edad, el hombre mantuvo contacto con ella. En mayo de 2022 le propuso ayudarla con sus deberes de inglés y le invitó a su domicilio, ubicado en Palma.

Ahí, tras realizar los trabajos escolares, comenzó a someter a la menor a tocamientos y después la violó. La víctima, muy afectada psicológicamente, relató lo sucedido a su madre un mes después y denunciaron los hechos ante la Policía Nacional.

Tras el conocimiento de lo ocurrido, la Fiscalía solicita que sea condenado a siete años de prisión y al pago de una indemnización de 4.000 euros como supuesto autor de un delito de abuso sexual.