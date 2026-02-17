Patricia Martínez 17 FEB 2026 - 11:25h.

La menor contó cuando tenía 15 años que sufría abusos por parte de dos ancianos

Los dos condenados deberán indemnizarla con 90.000 euros

Compartir







Monforte de LemosEl Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado el recurso de apelación que habían presentado tanto la madre de una menor de edad, de Monforte de Lemos, como el octogenario que mantuvo relaciones con ella, a cambio de pagarle a la madre; y por tanto ha confirmado la condena a la progenitora de 29 años de cárcel y 14 para el hombre que le pagó por abusar de su hija, desde que la pequeña solo tenía 10 años.

La mujer fue condenada el pasado 9 de julio por la Audiencia Provincial de Lugo a dos penas de14 años y seis meses de prisión por dos delitos de agresión sexual, mientras que un el otro acusado, un octogenario que mantuvo relaciones sexuales con la menor fue sentenciando a 14 años de cárcel por el tribunal.

Además, ambos acusados deberán indemnizar a la víctima con 50.000 euros y 40.000 euros, respectivamente, según se señala la resolución del TSXG.

La menor sufrió abusos durante varios años por parte de dos ancianos

Los hechos juzgados fueron conocidos en el año 2023, cuando la menor, que cuando contó lo que ocurría tenía 15 años, denunció que su madre la había obligado a mantener relaciones sexuales con dos ancianos, desde que ella tenía solo diez años. Uno de los octogenarios falleció antes de la celebración del juicio.

El Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado ahora los recursos de apelación interpuestos por las representaciones de ambos acusados y, por lo tanto, ha confirmado íntegramente la sentencia de la Audiencia.