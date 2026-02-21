Iván Sevilla 21 FEB 2026 - 18:55h.

El accidente de tráfico se registró a las 22:53 horas en la carretera C-26 en Artesa de Segre, Lleida

La víctima del choque frontal, con iniciales AN.B., es vecina de la localidad leridana de Mollerussa

MadridUna mujer de 36 años murió este 20 de febrero en un accidente de tráfico al colisionar su coche con un todoterreno en Artesa de Segre (Lleida), donde ya hubo otro siniestro con un muerto a principios de mes.

Según ha informado el Servicio Catalán de Tráfico, el suceso se produjo poco antes de las 22:53 horas en el punto kilométrico 51 de la carretera C-26 a su paso por la citada localidad leridana.

Por causas que investigan los Mossos d'Esquadra, hubo un choque frontal entre el turismo que conducía la víctima mortal y un vehículo campero en el que viajaban cinco personas.

Era vecina de Mollerussa

Al lugar se movilizaron cuatro ambulancias, además de las seis patrullas de la policía catalana y cinco dotaciones de bomberos. Los médicos solo pudieron confirmar el fallecimiento de la conductora.

Con iniciales AN.B., era vecina de Mollerussa (Lleida), tal y como ha precisado el Servicio de Tráfico Catalán. También ha añadido que los demás afectados en el accidente resultaron heridos leves.

Fueron trasladados para recibir atención sanitaria al hospital Arnau de Vilanova. Con esta muerte, ya son 12 las personas que han perdido la vida en la red de carreteras de Cataluña este 2026.