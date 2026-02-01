Ha fallecido el conductor de uno de los vehículos, otras dos personas han quedado en estado grave y dos menores heridos

Cortada de nuevo la AP-7 en Martorell por tareas de reparación tras el accidente de Gelida

LleidaUn hombre ha fallecido, dos personas se encuentran en estado grave y dos menores en estado menos grave tras el accidente de tráfico registrado este domingo entre dos turismos en Artesa de Segre (Lleida). El Servei Català de Trànsit ha informado de que el accidente ha tenido lugar en el kilómetro 102 de la carretera C-14 poco antes de la seis y media de la tarde, donde, por causas que aún se investigan, ha tenido lugar un choque frontal entre dos turismos.

A raíz del accidente ha fallecido el conductor de uno de los vehículos, mientras que otras dos personas han quedado en estado grave y dos menores, heridos en estado menos grave.

Cinco personas han perdido la vida en carreteras catalanas en 2026

Al lugar del siniestro se han desplazado cuatro patrullas de los Mossos, 10 dotaciones de los Bombers de la Generalitat, que han realizado tareas de excarcelación, y seis unidades del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

Como consecuencia del accidente se ha cortado la carretera para los dos sentidos de la marcha y se han habilitado desvíos por el interior de la población de Artesa de Segre. Con el conductor de este domingo, son cinco las personas que han perdido la vida en las carreteras catalanas este 2026, según los datos de Trànsit.