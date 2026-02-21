El accidente de tráfico se registró a las 10:56 horas en la carretera CV-945 cerca de Almoradí, Alicante

Una de las víctimas mortales en el choque con dos turismos implicados es una mujer de 45 años

AlicanteDos ocupantes de una moto han muerto este 21 de febrero tras producirse una colisión múltiple en la que se han visto implicados también dos coches, en el término municipal de Los Montesinos (Alicante).

Así lo han indicado a EFE fuentes del Centro de Gestión de Tráfico. El accidente se ha producido a las 10:56 horas. Por causas que se investigan, los tres vehículos han chocado por alcance.

En concreto, en el punto kilométrico 5,8 de la carretera CV-945 cerca también de la localidad de Almoradí. Al lugar se han desplazado dos ambulancias de SVB y SVA para atender a los heridos.

Una de las fallecidas es una mujer de 45 años

Según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) a Europa Press, una de las personas fallecidas es una mujer de 45 años. No han trasladado la edad de la otra víctima mortal.

Un hombre de 63 años ha sido evacuado al Hospital Vega Baja de Orihuela al sufrir policontusiones tras el siniestro vial.