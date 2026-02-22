Se ha solicitado la intervención del CICU para asistir al hombre herido, que ha fallecido

Agentes de Homicidios y de la Policía Científica han acudido al lugar del crimen para recabar pruebas

ValenciaLa Policía Nacional ha detenido este domingo a un hombre por presuntamente matar a puñaladas a otro en el barrio de Benimàmet, en València, según ha adelantado el diario 'Levante EMV' y han confirmado a Europa Press fuentes la investigación.

Sobre las 15.40 horas de este domingo se ha solicitado la intervención del CICU para asistir a un hombre herido por arma blanca en la calle Gabarda, en la ciudad de València. Se ha recibido una llamada en el teléfono de Emergencias 112 de una vecina del inmueble que alertaba de que había escuchado golpes y ruidos en una vivienda del edificio, por lo que se ha movilizado a la Policía Nacional y la Policía Local.

Solo han podido confirmar su fallecimiento

Hasta el lugar se ha desplazado una unidad del SAMU, cuyo equipo médico solo ha podido confirmar el fallecimiento de un hombre de 59 años de edad, según ha informado el Centro de Investigación y Coordinación de Urgencias (CICU).

Según ha explicado la Policía Nacional, el detenido es rumano y el fallecido español; agentes de Homicidios y de la Policía Científica han acudido al lugar del crimen para recabar pruebas y llevar a cabo las investigaciones.