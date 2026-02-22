Los agentes han señalado que ambas víctimas no presentaban evidencias de violencia ni de un suicidio

Dos personas de unos 90 años de edad han sido halladas sin vida este domingo, 22 de febrero, en el interior de una vivienda de la localidad de Cazalla de la Sierra (Sevilla), según ha adelantado el 'Diario de Sevilla' y han confirmado fuentes de la Guardia Civil a Europa Press.

El hallazgo ha tenido lugar sobre las 11:30 horas de la mañana, cuando una agente de la Guardia Civil ha certificado el fallecimiento de un matrimonio --una mujer de 90 años y un hombre de 91, según ha indicado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a esta agencia--, dentro de una vivienda ubicada la calle Iglesia.

Apuntan a una muerte por inhalación de humo

El Servicio de Emergencias 112 ha confirmado la noticia después de que los agentes encontrasen al matrimonio fallecido en el interior de la vivienda. Fuentes de la Benemérita han sostenido que los primeros indicios tras la inspección apuntan a una muerte por inhalación de humo.

Asimismo, han señalado que ambas víctimas no presentaban evidencias de violencia ni de un suicidio, sino que se trataría de un accidente. Al respecto, el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Lora del Río se han hecho cargo de dicha diligencia.